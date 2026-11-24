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Pevačica Nataša Alimpić bez zadrške je govorila o dešavanjima iza kulisa estrade i otkrila detalje komunikacije sa starijim kolegom Mitrom Mirićem. Kako je istakla, sve je počelo porukama na društvenim mrežama pre otprilike godinu dana:

„Slao mi je neke poruke, prvo na TikToku. Mislila sam da se neko sprda sa mnom, da Mitar Mirić ima TikTok, ali očigledno ne. Stvarno je bio on, jer me je uputio na svoj Instagram profil. Onda mi je na Instagramu poslao neke glasovne poruke, pitao kada sam slobodna, da se upoznamo, da se vidimo. To je bilo pet-šest poruka pre godinu dana, čini mi se, i to je to. Nikada se nismo videli. Ja sam rekla: „Okej, važi.“, rekla je Nataša Alimpić.

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolic

Na pitanje voditelja da li to smatra muvanjem, pevačica je kratko odgovorila:

„Pa, valjda. Ali nije se više javio.“

Otkrila da li je bila sa nekim kolegom

Govoreći o tome da li je ikada bila u vezi sa nekim kolegom sa javne scene, Alimpićeva je naglasila da se ne kreće previše u estradnim krugovima:

„Nisam. Ja nemam priliku ni da ih upoznam, jer se ne krećem preterano u tim krugovima. Tek sam nova u svemu tome. Tako da… Muva me neko, pa se nekada tako javi, pošalje neku poruku, pa nestane. Navikla sam na to nestajanje.“

1/6 Vidi galeriju Nataša Alimpić nekada Foto: printscreen YT, Nemanja Nikolić

Voditelj ju je potom upitao i da li je odbila Mitra Mirića, na šta je pojasnila kako se komunikacija zapravo završila:

„Pa, odbila sam, ali sam, naravno, rekla da bi mi bila čast da ga upoznam. On je rekao: „Čućemo se kada budemo imali vremena“, i to je to. Nije se javio.“