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Pevačica Goca Tržan progovorila je o detaljima iz privatnog i poslovnog života, otkrila zašto drugi koncert u Sava Centru ostavlja za maj, kako komentariše basnoslovne novogodišnje honorare, ali i da li bi ćerki Leni prepustila vođenje svoje karijere.

Goca Tržan otvoreno je progovorila o aktuelnostima u svojoj karijeri, ali i trendovima koji vladaju na domaćoj estradi.

O pesmama i suprugu Raši bez majice

1/8 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković Foto: Miomir Milić, ATA images

Iako ne prati domaći televizijski program, ističe da po zvaničnim izveštajima udruženja zna da se njene numere poput „Zagrli”, „Haljina”, „Stoperka” i „Srećo nečija” i dalje redovno emituju. Osvrnula se i na komentare koji su pratili promotivne video-snimke za koncerte, u kojima se njen suprug Raša skinuo:

„Mi smo to uradili potpuno spontano i potpuno namešteno. Ja volim da ga gledam bez majice, tako da je to svakako za mene. Sam se skinuo pre nego što je izašao na binu”.

Komentarišući pažnju koju su privukle njene kratke haljine i izgled na sceni, Goca je sa osmehom poručila da je u potpunosti zadovoljna svojim izgledom i telom u pedesetim godinama.

„Neću veštački hajp, idem na organsku prodaju”

Dok mnoge njene kolege ulaze u trku sa uzastopnim zakazivanjem dvorana, Goca ističe da drugi Sava Centar planira tek za proleće:

„Zakazaćemo drugi Sava Centar najverovatnije u maju. Novembar i decembar su mi već prebukirani, ne mogu da se hrvam sa 50 nastupa u dva meseca. Trudim se da organski prodajem ulaznice i organski punim dvorane. To što neko ne proda prvu dvoranu, a zakaže drugu da bi stvorio veštački hajp — to je ulaganje u marketing i ja to poštujem za onoga ko za to ima novca, ali ja idem potpuno organski”.

1/6 Vidi galeriju Goca Tržan na promocij Foto: Kurir

Koliko zapravo ostaje pevačima od velikih koncerata?

Pevačica je razbila zablude o ogromnoj zaradi od velikih koncerata, navodeći da su izdaci ogromni:

„Ljudi misle da sav taj novac ide izvođaču. Platiti zakup velike sale je ogroman iznos i plaća se unapred. Tu su muzičari, scenografija, ozvučenje, struja, porezi, SOKOJ i autorska prava. Na kraju izvođaču ostane možda 40 odsto. Što je veći koncert, veći su i troškovi. Veliki koncerti su najčešće ulaganje da ljudi vide da ti to možeš i znaš da radiš, a naplaćuješ se na druge načine”.

Osvrnula se i na navode o novogodišnjim honorarima od 160.000 evra, slikovito objasnivši da svaka roba vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati:

„Sve zavisi kako se prezentuješ i ko ima para da plati. Ako neko ima novca i želi to da plati, to je potpuno u redu. Roba vredi onoliko koliko ljudi hoće da je plate”.

O ćerki Leni i estradnoj mafiji

Na pitanje da li bi, poput kolege Bobana Rajovića koji sarađuje sa sinom, menadžerski posao prepustila svojoj ćerki Leni, Goca je odgovorila potvrdno:

„Apsolutno da. Lena je izuzetno sposobna, bar sa mnom se uspešno cenka”.

Goca je naglasila da se ne plaši za ćerku i da za 32 godine bavljenja muzikom nikada nije imala neprijatnosti sa „estradnom mafijom” niti pokušaje reketiranja o kojima pojedine kolege govore:

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

„Imam 32 godine karijere i nisam doživela nijednu ružnu stvar. Sve je stvar stava i toga kako se postaviš. Moja energija je uvek unapred govorila šta može, a šta ne može. A možda i ne vredim toliko”, zaključila je pevačica u svom prepoznatljivom stilu.

kurir.rs/blic