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Jelena Tomašević iskreno je prokomentarisala aktuelna dešavanja, ali i predstojeću Evroviziju. Ona ne krije da joj je takmičenje na ovom festivalu promenilo život iz korena.

Jelena se najpre osvrnula na odluku Emine Jahović koja je koncert u Areni otkazala.

- Uvek biram pre Sava Centar, ne kažem da se ne bih snašla u Areni, snašla bih se i pevala sam više puta u Areni.Ipak, volim taj neki prisniji odnos sa publikom, da mogu da ih osetim i oni mene. Možda je Emina zbog toga i odabrala Sava Centar, meni je žao što nisam stigla da dođem zbog svojih obaveza - rekla je ona.

Nije mogla da ne prokomentariše jezivu situaciju iz Kragujevca kada je maturant zapucao u školi:

- Ta informacija je prestrašna. Hvala Bogu da niko nije nastradao, nadam se da se takvi slučajevi više neće ponavljati. Ne želim da živim u strahu, ali naravno da sam obazriva i ćerku sam naučila da bude obazriva - rekla je pevačcia.

1/5 Vidi galeriju Jelenu Tomašević napao skakavac Foto: Printscreen, Printscree

O Evroviziji

Iako joj je Eurosong promenio život, ne bi ponovo učestvovala.

-Za sada ne, ali je Evrovizija najznačajniji događaj u mom životu i nakon toga je sve krenulo u drugom smeru. Ja uvek volim da podržim našeg predstavnika jer kada sam ja bila na Evroviziji javno me je podržalo svega nekoliko kolega i zato ću uvek podržati svakog našeg predstavnika - rekla je između ostalog.

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