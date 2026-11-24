Slušaj vest

- Kako komentarišeš Gloriju, Terzu, Lauru i Sanju i Marka? - pitao je Uroš.

- Sinoć si rekao da ti se više sviđa Laura. Sad flertuješ sa Glorijom. Svako ima svoj interes. Ja nisam rekla da Sanja odvaja Marka. Nikada im neću ponavljati stvari koje su oni pričali. Iman problem kad se laže i izmišlja. - rekla je Matora.

1/8 Vidi galeriju Matora i Dragana Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ti si ušla u vezu sa njom, dok si bila verena sa Stefani. - rekla je Sanja.

- Nikada te nisam uvredila. Ti komentarišeš sve. Njihovi roditelji se napolju bore - rekla je Matora.

- Nas dvoje smo proveli 7 dana u izolaciji, u četvrtak posle emisije smo propričali i smatram da razgovorom kroz spontani demanti da će to biti najbolji demanti - rekla je Sanja.

- Demnatujte onda sve. Donesite tablu i krenite redom. Da li te je lupao k*rcem po licu - rekao je Ivan.

- Da li je gore što ljudi nisu osuđivali kadb smo vređali porpdoce ili sad što osuđuju što to više ne radimo - pitao je Marko.

- Svi ljudi koji su imali selektivnu pravdu, gde su tebe branili, ljudi koji su branili Sanju su ispali smešni jer su rebali da osude i jednu i drugu stranu i da ne vode vaše bitke. - rekla je Laura.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Probudili smo gnev u ljudima - rekao je Marko.

- Za osobe koje misliš da su spletkare su bili tvoji ratnici. Ti si priznao da si pogrešio, ali ona nije rekla. Nisu sigurni jer ne znaju šta su rekli. - rekao je Karić.

Pogledajte dodatni snimak: