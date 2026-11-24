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Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou", kod voditelja Ognjena Amidžića, gde je govorila o aktuelnim poslovnim angažmanima. Tom prilikom najavila je i premijeru domaće porodične komedije „Božićna avantura“, koja će biti održana 3. decembra u Sava centru.

Mirka je otkrila da igra u nastavku ovog filmskog ostvarenja, ali je istakla da je sa ekipom prvog dela filma ostvarila prijateljske i poslovne odnose, zbog čega je rado prihvatila da publici najavi novi projekat.

U pitanju je komedija, porodični film. Ja igram u drugom delu, ali poznajem ekipu iz prvog dela, sarađivali smo i prijatelji smo. Oni su me poslali da budem neko ko će najaviti film – rekla je glumica.

1/5 Vidi galeriju Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u večerašnjem izdanju emisije „Amidži šou“, kod voditelja Ognjena Amidžića, gde je govorila o aktuelnim poslovnim angažmanima Foto: Pink

Ona je otkrila i zanimljiv detalj vezan za nastanak ovog projekta. Naime, drugi deo filma snimljen je čak i pre nego što je prvi deo imao svoju beogradsku premijeru. Kako je objasnila, takva praksa nije uobičajena, budući da se nastavak uglavnom snima tek nakon što publika pogleda prvi deo i pokaže interesovanje.

Ipak, ekipa koja stoji iza „Božićne avanture“ od samog početka verovala je u ovaj projekat i imala jasnu viziju njegovog daljeg razvoja.

Prvi deo nije ni imao svoju beogradsku premijeru, a već je snimljen i drugi deo. To nije baš uobičajena praksa, jer se najpre snimi prvi deo, pa se, ukoliko publika dobro reaguje, radi nastavak. Međutim, ljudi koji rade na „Božićnoj avanturi“ veruju u taj projekat. Imali su ideju kako priča može dalje da se razvija, jer nije sve moglo da stane u prvi deo. Zato su se raspisali i napravili drugi deo, koji nosi naziv „Uskršnja avantura“. Ipak, publiku najpre očekuje „Božićna avantura“, čija će premijera biti održana 3. decembra u Sava centru – ispričala je Mirka.

"Može bolje, ali se ne žalim"

Ipak, jedan trenutak iz razgovora posebno je privukao pažnju. Ognjen Amidžić odlučio je da skrene temu sa poslovnih obaveza i upita Mirku kako je u privatnom životu, odnosno da li je sve u najboljem redu.

Glumica je bez mnogo uvijanja opisala kako izgledaju njeni dani, s obzirom na to da je majka četvoro dece, ali i žena koja svakodnevno ima brojne poslovne i porodične obaveze.

1/7 Vidi galeriju Mirka Vasiljević danas Foto: Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, Dado Đilas

- Kako si ti ovih dana? Ti, privatno, je l' sve okej? - pitao je voditelj.

- Obilazim četvoro dece, vozim, razvozim, spremam, nameštam, radim... Dobro je. Uvek može bolje, ali ne žalim se - odgovorila je Mirka.

Međutim, ubrzo nakon ovog razgovora usledio je potpuno drugačiji trenutak u studiju. Ognjen je za glumicu pripremio poseban glumački zadatak, tokom kog je jednu istu situaciju trebalo da odigra na tri različita načina.

Mirka se odmah uživela u improvizaciju, a tokom svoje glumačke tačke u jednom trenutku čak je i nakratko napustila studio, što je iznenadilo sve prisutne.