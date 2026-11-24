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Jakov Jozinović večeras održava koncert pred prepunom sarajevskom Skenderijom, a posebnu pažnju publike privukla je Džejla Ramović, koja mu se pridružila na sceni kao specijalna gošća.

Bio je to ujedno i prvi put da su njih dvoje uživo zajedno izveli duet „Suze“, pesmu koja je objavljena pre svega nekoliko dana, a već broji milionske pregleda.

Koliko je ova muzička saradnja osvojila publiku širom regiona, najbolje se moglo videti upravo večeras u Skenderiji.

Sarajevo je Džejlu i Jakova dočekalo ovacijama, a čim su započeli zajednički nastup, publika im se pridružila i uglas pevala stihove koji su za kratko vreme postali veliki hit.

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Foto: Marko Velickovic

Mlada.regionalna zvezda je nakon zajedničkog nastupa izvela i svoju pesmu „Bol“, dodatno podigavši atmosferu u dvorani, dok je Jakov potom nastavio svoj solistički koncert i još jednom pokazao zbog čega se za njegove koncerte govori da su spektakli, te se traži karta više.

Večerašnji nastup bio je poseban upravo i zbog prvog zajedničkog izvođenja pesme „Suze“ pred publikom, a reakcije iz Skenderije pokazale su da je ovaj duet već pronašao svoje posebno mesto među publikom širom regiona.

Nakon Sarajeva, Jakov Jozinović za nekoliko dana ponovo stiže u Beograd, gde će u Beogradskoj areni nastupiti 28. i 29. novembra. Interesovanje za njegove koncerte ne jenjava, pa ukoliko još niste imali priliku da ga slušate uživo, nemojte propustiti priliku da budete deo muzičkog spektakla o kojem se već govori širom regiona.

A da li će i u Beogradu Dzejla biti specijalna gošća šarmantne hrvatske zvezde, saznaćemo za nekoliko dana!

00:30 Dzejla i Jakov Izvor: Kurir

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