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Voditeljka Nikolina Pišek doživela je saobraćajni udes u Hrvatskoj, a detalje neprijatnog događaja podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Ona je tom prilikom snimala muškarca koji je upravljao drugim vozilom, a kako je navela, on je ubrzo nakon incidenta pobegao sa lica mesta.

Tokom snimanja došlo je i do neprijatne rasprave, a muškarac je pokušao da joj oduzme telefon iz ruke, ne skrivajući nezadovoljstvo što ga snima.

- Pa, daj, jesam, hajde... Hajde da to rešimo! Šta ti snimaš? – govorio je muškarac.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Nikolina Pišek doživela je saobraćajni udes u Hrvatskoj, a detalje neprijatnog događaja podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Foto: Printscreen

Nikolina je potom u jednoj od objava prenela i komentar policije, koji je dodatno uznemirio voditeljku.

- Policija kaže - da su u autu bila dva muškarca, ne bi se usudio – napisala je ona.

U narednoj objavi otkrila je i šta se dogodilo nakon incidenta, ističući da je muškarac napustio mesto događaja.

- Naravno da je pobegao. Vidno pijan. Ko zna kakav je i da li je nasilan kod kuće? Koga da osuđujemo? Njegovu suprugu, decu, koga? – poručila je Nikolina, ne krijući ogorčenje zbog čitave situacije.

Šok priznanje: "Pokojni muž me je udarao na haubi"

Podsetimo, Nikolina Pišek se nedavno prisetila noći u jednom beogradskom klubu gde je bila sa pokojnim suprugom, dok su za susednim stolovima sedeli njegovi prijatelji. Kako je navela, Vidoje je te večeri popio više nego obično, a ona tada još nije prepoznavala znakove opasnosti:

"On je promenio fizionomiju, prestao je da govori i izvukao me iz tog kluba".

Prema njenim rečima, za njima su krenula još dvojica muškaraca i seli u isti automobil - jedan za volan, a drugi na mesto suvozača. Voditeljka je naglasila da je čovek koji je upravljao vozilom bio policajac.

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek i Vidoje Ristović imali su snažnu ljubav Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Aleksandar Jovanović Cile, Kurir/A.J.Panić, Damir Dervišagić

Već po ulasku u automobil, situacija je eskalirala verbalnim napadima i uvredama, a ubrzo je usledio i fizički nasrtaj:

"Sela sam u auto svesna da nešto nije u redu, ali još nisam shvatala u kojoj sam meri ugrožena. Čim sam ušla u auto, doživela sam verbalno vređanje koje ne bih sada izgovarala. Dobila sam udarac u glavu jer sam uzela telefon. On mi je odmah oduzeo telefon da ga ne bih koristila. Dobila sam udarac u glavu tim telefonom".

Ristović ju je potom izvukao napolje, dok su saputnici sve posmatrali ne reagujući: "On je mene tada nekoliko puta udario na haubi, ljudi su normalno prolazili automobilima. Mislim da me je i davio, to je isto voleo da radi".