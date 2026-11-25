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U domu nekadašnje zvezde „Granda“ Silvije Nedeljković i golmana Saše Stamenkovića svaki novi mesec ima poseban značaj. Supružnici, koji su se punih 17 godina borili za potomstvo, obeležili su dva meseca od rođenja blizanaca, ćerke Staše i sina Boška.

Tim povodom pevačica je organizovala fotografisanje mališana, a za uspomenu na ovaj period njihovog odrastanja od jesenjeg lišća napravila je broj dva. Fotografije je podelila na svom Tiktok profilu i raznežila brojne pratioce.

Dolazak blizanaca na svet usledio je nakon brojnih pokušaja vantelesne oplodnje, gubitka trudnoće i godina neizvesnosti o kojima su supružnici otvoreno govorili u javnosti.

1/6 Vidi galeriju Silvija Nedeljković Foto: screenshot TT, Printscreen/TikTok

Nakon gubitka bebe mislila da više nema snage

Silvija je svojevremeno otvoreno govorila o najtežim trenucima kroz koje je prolazila tokom dugogodišnje borbe za potomstvo. Pevačica je jednom ostala u drugom stanju prirodnim putem, ali je izgubila bebu, nakon čega je u jednom trenutku pomislila da više nema snage da nastavi dalje.

– Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga – ispričala je Silvija.

Upravo su joj vera i podrška supruga pomogle da ponovo započne proces vantelesne oplodnje. U Solun je zbog Sašinih profesionalnih obaveza otputovala sama, a za trudnoću je saznala nekoliko dana nakon povratka u Srbiju. Vest da nosi blizance kod nje je izazvala pomešana osećanja sreće, straha i neverice.

Silvija htela da napusti muže

O njihovoj borbi svojevremeno je govorio i golman, koji je otkrio da je Silvija u najtežim trenucima razmišljala o tome da ga pusti da nastavi život bez nje, kako bi mogao da se ostvari kao otac.

Međutim, Stamenković o takvoj mogućnosti nije želeo ni da razmišlja.

– Pa ja ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dete – rekao je tada Saša.

Golman je razmišljao i o usvajanju deteta, budući da je i njegov pradeda bio usvojen.

Kurir

Zbog ljubavi napustila estradu

Silvija Nedeljković povukla se sa muzičke scene 2011. godine, u jeku popularnosti koju je stekla u takmičenju „Zvezde Granda“. Udala se za nekadašnjeg golmana Crvene zvezde i zbog njegove sportske karijere godinama živela u inostranstvu.

Nakon 13 godina medijske ilegale, u decembru 2024. godine, u intervjuu za Kurir govorila je o odluci da se odrekne estradne karijere zarad privatnog života.

– Izabrala sam da stvaram porodicu i smatram da nisam pogrešila. Isto bih opet uradila – rekla je tada Silvija za Kurir.