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Voditeljka Jovana Jeremić objavila je dosad neviđene trenutke sa crkvenog venčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom, otkrivši kako je izgledao trenutak u kojem su jedno drugom pred Bogom obećali večnu ljubav.

Iako je nakon venčanja u više navrata govorila o svojoj sreći i planovima za zajednički život sa suprugom, voditeljka je sada sa pratiocima podelila kadrove koji svedoče o tome koliko je ovaj čin bio emotivan za oboje.

Jovana pred oltarom nije uspela da zadrži suze.

– Neke susrete i sudbine Bog ugovori pre nego što se tela sretnu. Takvi susreti duša ostaju da traju u beskonačnosti svemira i nakon prolaznosti ovozemaljskog života – napisala je Jovana.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Printscreen/Instagram

Tajno venčanje na Kalemegdanu

Podsetimo, Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar venčali su se 19. novembra u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, u prisustvu članova porodice, kumova i najbližih prijatelja. Voditeljka je do poslednjeg trenutka krila datum i mesto venčanja, a zvanicama je bilo zabranjeno da objavljuju fotografije i snimke sa ceremonije.

Za ovu priliku odabrala je svedenu venčanicu od italijanske svile, dok je mladoženja nosio elegantno odelo sa leptir-mašnom. Nakon crkvenog obreda mladenci su se sa zvanicama uputili u jedan elitni beogradski restoran, gde je upriličen svadbeni ručak.

Jovana je kasnije otkrila da Crkva Svete Petke za nju ima poseban značaj, budući da se upravo na tom mestu svojevremeno molila za sebe, svoju ćerku i čoveka sa kojim će provesti život.

00:59 Jovana Jeremić se rasplakala na venčanju Izvor: Instagram/jeremicjovana

Majka joj nije došla ni na prvo ni na drugo venčanje

Posebnu pažnju javnosti privuklo je odsustvo Jovanine majke Olge sa venčanja. Voditeljka je nakon udaje otvoreno govorila o njihovom odnosu, priznavši da se tokom života nisu slagale u mnogim stvarima.

Jovana je objasnila da njena majka još žali za pokojnim suprugom, ali da je mladencima poslala poklon i čestitala im sklapanje braka.

– Moja mama nije došla jer je u žalosti za tatom, ali je poslala poklon. Najnormalnije je čestitala sve. Nije bila na prvom venčanju, nije ni na drugom – rekla je Jovana.

Voditeljka je istakla i da je tokom života često donosila odluke koje su bile suprotne željama njene majke, ali da prema njoj gaji poštovanje.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink

Oglasila se i Jovanina majka

Nakon što je njeno odsustvo sa ćerkinog venčanja pokrenulo brojne spekulacije o njihovom odnosu, oglasila se i Olga Jeremić.

Ona je objasnila da zbog zdravstvenih problema, jakih bolova u kičmi i terapija kojima je podvrgnuta nije bila u mogućnosti da prisustvuje ceremoniji. Istakla je da je u njihovom odnosu sve u redu i da mladencima želi da budu živi i zdravi.