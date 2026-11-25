Slušaj vest

Pevač narodne muzike Ljuba Aličić i njegov naslednik Dejan Aličić gostovali su u emisiji „Amidži šou“ kod Ognjena Amidžića. Iako se obojica bave istim poslom i gaje veliku ljubav prema muzici, mnogima je odmah zapalo za oko to što otac i sin fizički gotovo uopšte ne liče. Tokom emisije, njih dvojica su bez dlake na jeziku otvorili karte o svim spekulacijama koje godinama prate njihov odnos.

- Je l' bolje biti otac ili sin? - upitao je Ognjen Amidžić.

- I jedno i drugo. Bolje je biti otac iz jednog razloga, otac mora da savetuje sina šta da radi, oko posla - odgovorio je Ljuba Aličić.

- Kako je to kada ti je otac Ljuba Aličić?

- Kako je?! Pa lepo je, ali ta strana ima i neku drugu priču. Od mene se više očekuje što se tiče mog posla, možda neko poređenje, pa ne može niko sa njim da se poredi. Ta starija generacija pevača je ostavila trag koji niko ne može da prestigne, kao što je moj otac i ti stari pevači koji su taj uspeh napravili osamdesetih godina - iskren je bio Dejan.

1/4 Vidi galeriju Ljuba Aličić i Dejan Aličić Foto: Printscreen

O sukobima i svađama

Voditelj se dotakao i glasina koje su godinama kružile u javnosti.

- Bilo je priča da ste u svađi.

- U svakoj porodici, ja mislim da ne postoji da nema toga. Mi se nikada nismo svađali - izjavio je Dejan.

Ljuba se odmah nadovezao i objasnio o čemu se zapravo radilo.