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Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović, koji se nedavno razveo od supruge Dahijane, spakovao je kofere i otputovao u Južnu Ameriku, odakle se oglasio na društvenim mrežama.

Muškarac koji je svojevremeno važio za jednog od najpoželjnijih neženja u Srbiji trenutno uživa u lepotama Patagonije, a na putovanje u Argentinu otišao je sa trojicom prijatelja. Vuksanović je na Instagramu podelio niz fotografija na kojima je zabeležio druženje sa prijateljima i obilazak prirodnih znamenitosti ovog dela sveta.

Na jednoj od fotografija pozirao je u beloj lanenoj košulji, uz pesmu „November Rain“, dok je na drugoj zabeležio trenutak uživanja u zalasku sunca.

Uz zajedničku fotografiju sa prijateljima, nastalu ispred veličanstvenih kanjona, ostavio je i poruku kojom je sumirao utiske sa putovanja.

– Nemoj da plačeš za nama, Argentino. Kakvo je ovo putovanje bilo – napisao je Vuksanović.





1/3 Vidi galeriju Vlada Vuksanović Foto: Printscreen/Instagram

Zbog njega napustila rodnu zemlju

Podsetimo, vest o razvodu Vlade Vuksanovića i Dahijane iznenadila je javnost, budući da su supružnici godinama važili za skladan par.

Njihova ljubavna priča počela je 2018. godine, a atraktivna Dominikanka zbog ljubavi prema nekadašnjem manekenu napustila je svoju domovinu i preselila se u Srbiju, gde su osnovali porodicu.

1/7 Vidi galeriju Vlada Vuksanović sa ženom Foto: Pritnscreen/Instagram