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Legende Crvene zvezde okupile su se posebnim povodom, daleko od fudbalskog terena. Dušan Dule Savić i njegova supruga, novinarka i voditeljka Marina Rajević Savić, nakon 44 godine građanskog braka venčali su se i pred Bogom, a sada su se na društvenim mrežama pojavile fotografije sa svadbenog veselja.

Nakon crkvenog obreda mladenci su sa članovima porodice, kumovima i dugogodišnjim prijateljima slavlje nastavili u restoranu, gde su se za dobru atmosferu pobrinuli i nekadašnji fudbalski asovi.

Posebnu pažnju privukao je Dragan Džajić, koji je u jednom trenutku uzeo violinu i gudalo, dok se pored Duleta veselio i Vladimir Petrović Pižon.

Nekadašnji saigrači i prijatelji, čija poznanstva datiraju još iz vremena kada su ispisivali istoriju Crvene zvezde, okupili su se kako bi sa Savićima proslavili jedan od najznačajnijih datuma u njihovom zajedničkom životu.

Dule se venčao u narodnoj nošnji

Podsetimo, Dušan Savić je za crkveno venčanje odabrao tradicionalnu srpsku nošnju. Pred oltar je stao u beloj košulji ukrašenoj vezom i tamnocrvenom jeleku, dok su tokom verskog obreda on i Marina na glavama nosili zlatne krune.

Među zvanicama bili su i Bogoljub Karić i njegova supruga Milanka. Biznismen je na Instagramu podelio snimak ceremonije i mladencima čestitao venčanje.

Marina se udala sa 22 godine i napustila Srbiju zbog Duleta

Ljubavna priča Marine Rajević i Dušana Savića traje više od četiri decenije, a odluku o sklapanju braka doneli su neposredno pred fudbalerov odlazak u Španiju, gde je trebalo da nastavi profesionalnu karijeru.

Marina je tada imala 22 godine, a njen otac nije bio saglasan sa tim da napusti zemlju sa čovekom za kojeg nije udata.

– Pošto moj otac nije bio za to da ja idem kao devojka sa Dušanom, mi smo se venčali – ispričala je svojevremeno Marina.

Supružnici su nakon boravka u španskom Hihonu živeli i u Francuskoj, u Lilu i Kanu. Tokom godina provedenih u inostranstvu Marina nije zapostavila svoju profesiju, već je snimala televizijske priloge i pisala za novine.

U braku su dobili dvojicu sinova, Uroša i Vujadina, a mlađem nasledniku dali su ime po proslavljenom fudbalskom stručnjaku Vujadinu Boškovu, sa kojim su se zbližili tokom boravka u Španiji.

Mirka otkrila da je sličnija svekru nego svekrvi

Glumica Mirka Vasiljević, koja je deo porodice Savić od svoje 19. godine, svojevremeno je otvoreno govorila o odnosu sa Vujadinovim roditeljima.

Nije krila da sa Dušanom lakše pronalazi zajednički jezik, dok je sa Marinom ponekad potrebno više razgovora kako bi prevazišle nesuglasice.

– Dušan i ja smo nekako sličniji, tako da slično funkcionišemo – rekla je tada Mirka.

Glumica je istakla da je sa svekrom i svekrvom izgradila dovoljno blizak odnos da mogu otvoreno jedni drugima da kažu šta im smeta.

1/5 Vidi galeriju Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u večerašnjem izdanju emisije „Amidži šou“, kod voditelja Ognjena Amidžića, gde je govorila o aktuelnim poslovnim angažmanima Foto: Pink

Mirka: "Uvek može bolje"

Njihova snajka Mirka Vasiljević gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je, pored poslovnih projekata, govorila i o porodičnoj svakodnevici.

Voditelj Ognjen Amidžić pitao je glumicu kako je i da li je u njenom privatnom životu sve u redu.

– Obilazim četvoro dece, vozim, razvozim, spremam, nameštam, radim... Dobro je. Uvek može bolje, ali ne žalim se – odgovorila je Mirka, ne želeći da detaljnije govori o privatnom životu.