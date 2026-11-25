Slušaj vest

Goran Stojićević Karamela govorio je o svom poslu i karijeri, pa je otkrio i kako je dobio naimak.

Karamela je priznao i šta je za njega bilo najteže u imitaijama i performansima.

"Ako vas ne imitira Karamela, niste zvezda"

- Najteže mi je bilo da učim tekstove kojisu kao iz serije "Ljubav, navika, navika", sve reč na reč. Ako se napravi pauza, ode ceo fazon. Što se tiče pevačkog dela Doris Dragović mi je bila teška, Magazin... Nisam vežbao, već u studiju to odradim. Trudio sam se da radim u original tonailtetu, da ne spuštam... Na koncertima sam tražio od orkestra na probama da mi spuste po neke tonalitete jer bi mi pukao glas - govorio je Karamela za Žena.rs i otkrio da li se neko ljutio na njega:

Foto: Printscreen/Youtube

- Lepo su pisali tada: "Ako vas ne imitira Karamela, niste zvezda". Nemam utisak da su se ljutili.

Kako je postao Karamela

Karamela je otkrio i kako je dobio nadimak koji mu je obeležio karijeru, ali i da je devedesetih u jednom trenutku bio i zabranjen.

- Sreo sam Kemiša nedavno i vikao je : "Kume". Po Zorici sam i dobio nadimak "Karamela" zbog njene pesme koju sam radio. U vreme devedesetih ona je bila zabranjivana, a ja sam sa imitacijama to nadoknadio. Ostalo je to Karamela, Slobodan Bićanin je dao taj nadimak, pitao sam i Minimaksa za mišljenje, on se složio. Mislim, ko će da zapamti Goran Stojićević, em obično ime, em prezime... I ja sam jedno vreme bio zabranjen jer sam imitirao Miru Marković. Skinuli su me sa programa ...- govorio je Goran u podkastu "Životna priča".

1/6 Vidi galeriju Karamela Foto: Printscreen/Youtube

"Estrada malo uzme pamet"

Goran je otkrio da je u trenutku najveće slave postao pun sebe, ali da mu je na to skrenula pažnju Zana Nimani.

- Jednom prilikom Zana Nimani mi je rekla da sam promenio ponašanje, mislio sam da hoće da kaže da sam skrenuo. Zapravo je rekla da sam postao pun sebe. A to se svakome dešava, verujte mi. Ljudi nisu svesni, a nema ko da im kaže. Onda grade stav da su nedodirljivi, a to nije tako. Svi mi idemo na sahrane, rođendane, svi plačemo, kada su osećanja u pitanju nema pošteđenih. Nisam se mnogo promenio, imam prijatelje sa kojima se godinama družim. Estrada uzme malo pamet, ako nema ko da ti kaže, postaješ nenormalna ličnost i gubiš tlo pod nogama i osećaj za realnost.

1/8 Vidi galeriju Karamela Foto: Dejan Milićević, Printscreen, Kurir Televizija

Bez naslednika

Stojićević je govorio i o nasledniku koji se nikada nije pojavio, te je on jedini na našim prostorima koji se bavio pomenutim poslom.

- Mnogi su me pitali zašto se niko nije pojavio posle mene... Ružno je za sebe da kažem sve lepo, ali mora neko da bude talentovan. Ja sam neko ko je jako cenio te pevačice, išao sam na turneje sa Cecom, Brenom. Možda zvuči neskromno, ali kada se pojavi jedan u milion, jako je teško da se desi još jedan. Meni je krivo što nisam imao nekog naslednika. Jedno je kad neko otvara usta smo, a totalno je drugo kad se radi traka i kad se i glasom imitira - govorio je Goran u podkastu Žena.rs.