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Bračni par je ovaj važan datum proslavio u društvu bliskih prijatelja, daleko od velikih slavlja i medijske pažnje. Delove atmosfere sa proslave Veljko je podelio na Instagramu, gde je objavio i zajedničku fotografiju sa suprugom iz lifta.

Za ovu priliku Bogdana je odabrala farmerke i belu košulju sa neobičnim detaljima, koje je upotpunila belim kaputom.

Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Na venčanju nosila Cecinu venčanicu

Podsetimo, Veljko i Bogdana zakleli su se na večnu ljubav 24. novembra 2019. godine. Crkveno venčanje upriličeno je u Hramu Svetog Save, dok je svadbeno veselje organizovano u jednom beogradskom hotelu.

Posebnu pažnju javnosti privukao je detalj koji je imao veliku simboliku za porodicu Ražnatović. Bogdana je pred oltar izašla u prepravljenoj venčanici svoje svekrve Svetlane Cece Ražnatović.

Anastasija zaslužna za njihovu ljubav

Za poznanstvo Veljka i Bogdane zaslužna je njegova sestra Anastasija, koja je buduću snajku zapazila na Kopaoniku. Kako je svojevremeno ispričala, odmah je pomislila da bi Bogdana bila idealna devojka za njenog brata.

1/5 Vidi galeriju Bogdana Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES