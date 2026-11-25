VELJKO PRIPREDIO IZNENAĐENJE BOGDANI Ražnatovići imali poseban povod za slavlje, okupili najbliže prijatelje u luksuznom hotelu (FOTO)
Veljko i Bogdana Ražnatović obeležili su sedam godina braka, a Cecin sin odlučio je da suprugu iznenadi večerom u luksuznom hotelu.
Bračni par je ovaj važan datum proslavio u društvu bliskih prijatelja, daleko od velikih slavlja i medijske pažnje. Delove atmosfere sa proslave Veljko je podelio na Instagramu, gde je objavio i zajedničku fotografiju sa suprugom iz lifta.
Za ovu priliku Bogdana je odabrala farmerke i belu košulju sa neobičnim detaljima, koje je upotpunila belim kaputom.
Na venčanju nosila Cecinu venčanicu
Podsetimo, Veljko i Bogdana zakleli su se na večnu ljubav 24. novembra 2019. godine. Crkveno venčanje upriličeno je u Hramu Svetog Save, dok je svadbeno veselje organizovano u jednom beogradskom hotelu.
Posebnu pažnju javnosti privukao je detalj koji je imao veliku simboliku za porodicu Ražnatović. Bogdana je pred oltar izašla u prepravljenoj venčanici svoje svekrve Svetlane Cece Ražnatović.
Anastasija zaslužna za njihovu ljubav
Za poznanstvo Veljka i Bogdane zaslužna je njegova sestra Anastasija, koja je buduću snajku zapazila na Kopaoniku. Kako je svojevremeno ispričala, odmah je pomislila da bi Bogdana bila idealna devojka za njenog brata.
Međutim, Bogdana u početku nije bila zainteresovana za Veljka, što ga je, prema Anastasijinom priznanju, prilično iznenadilo. Anastasija je organizovala još jedan susret, posle kojeg je započela njihova ljubavna priča.