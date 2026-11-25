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Nakon hapšenjaPavla Bihalija (44), političkog aktiviste i vođe pokreta „Levijatan“, na društvenim mrežama oglasila se pevačica Marijana Simonović, koja mu je javno pružila podršku.

Ona je na Instagramu objavila njihovu zajedničku crno-belu fotografiju uz poruku u kojoj je obavestila prijatelje o njegovom hapšenju, zamolivši ih za strpljenje i razumevanje dok čekaju nove informacije.

Foto: Printscreen Premijera

– Želim da obavestim sve svoje prijatelje, kao i ljude koji mi pišu i raspituju se za Pavla, da je uhapšen. Za sada čekamo dalje informacije i molim vas za strpljenje i razumevanje. Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da zna da nije sam, da smo svi uz njega i da ćemo biti uz njega do kraja – napisala je Marijana.

– Pravi prijatelji se prepoznaju u teškim trenucima, kada su podrška, odanost i ljudskost važnije od bilo kakvih reči. Verujemo u pravdu i nadamo se najboljem. Hvala svima koji brinu.

Pavle Bihali Foto: Printscreen/Instagram

Detalji hapšenja

Podsetimo, kako je Kurir nezvanično saznao, Pavle Bihali uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je za lične potrebe zloupotrebio više od 22 miliona dinara.

Reč je o sredstvima koja su iz republičkog i gradskog budžeta isplaćena koaliciji Ruski manjinski savez za finansiranje kampanje za parlamentarne i beogradske izbore 2022. godine.

00:33 Hapšenje Pavla Bihalija Izvor: MUP/VJT BG