VAŽILA ZA NAJBOLJU RIBETINU BIVŠE JUGE Ovako je Vesna Zmijanac izgledala u jeku slave, a ovaj spot se i dan danas gleda kao prvi put (FOTO)
- Vesna Zmijanac je u bivšoj Jugoslaviji važila za seks simbol i nizala hitove, a posebno je ostao upamćen njen provokativni spot u providnom kombinezonu.
- Pevačica je rekla da je sama birala balade i tužne pesme, iako su joj mnogi savetovali veseliji repertoar.
- Nedavno je obeležila 50 godina karijere sa tri koncerta u Areni, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.
Vesna Zmijanac harala je u vreme bivše Jugoslavije i važila za s*ks simbola tog vremena.
Vatrena plavuša sa istaknutim oblinama i neverovatnim X faktorom nizala je hit za hitom, dok su mnogi drhtali za njom.
Vlasnica je najlepših balada, a mnogi i dan danas obožavaju njenu emociju u glasu.
Žarila i palila estradom
Jedna od prvih pevačica na estradi je eksperimentisala sa stajlingom, a pravi bum devedesetih godina dogodio se kada se u spotu pojavila u potpuno providnom kombinezonu sa samo malim listovima koji su prekrivali najintimnije delove tela. Mnogi i dan danas taj spot gledaju kao prvi put.
Sa vetrom u kosi i zanosnim pokretima zavodila je pevajući pesmu "Sebi sam bila i rat i brat". Video snimak je brzo postao najpopularniji, a mnogi ga se i dan danas jasno sećaju.
Devojka u toplesu sa potpuno golim grudima pojavila se u jednom od njenih spotova kasnije što je takođe bilo pomeranje granica u to vreme, a Vesna se nije libila da se i sama pojavi u bujnom dekolteu.
Privatni život
Dok su mnogi uzdisali za njom ona je svoje srce poklonila Vladi Jovanoviću šefu marketinga na RTS-u sa kojim je dobila Nikoliju.
Nedavno je u emisiji "Amidži šou" otkrila zašto je najčešće pevala balade i tužne pesme dok su svi ludeli za njom i njenom energijom.
- Propast! Nisam ja baš bila toliko tužna. Ne znam odakle su izvirale te pesme, ja sam ih birala. To je mnogo opasno, obeleži vas. Od 50 - 100 pesama dobijem i treba da se snađem i izaberem dobru pesmu. Znala sam dobro da procenim, možda je to nešto čučalo u meni... Eto, ispade "Kraljica tuge", "Svatovi", "Ubi me tuga za tobom"... - govorila je Vesna i dodala:
- Možda sam i ja čeznula za pesmom "Čačak" ili "Si Cile si", ali eto...Sto puta sam rekla: "Blago Breni", njoj je veseo život. Njih sedam u to vreme peva i igra, sve neke vesele pesme, ja propadoh pevajući... Niti je iko posle mene zapevao te pesme, niti može. Niti u ovim takmičenjima, niti bilo ko peva niti može, birala sam najteže...
50 godina karijere
Vesna je nedavno obeležila 50 godina karijere i tom prilikom je svojoj publici poklonila tri koncerta.
Sve tri večeri Arena je bila ispunjena do poslednjeg mesta, muzička zvezda je od koncerta napravila pravi spektakl.