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Marina Rajević i Dule Savićvenčali su se u crkvi posle 44. godine braka, a dvojica sinova, kruna su njihove višedecenijske ljubavi. Pored Vujadina Savića, koji je krenuo stopama slavnog oca i ostvario fudbalsku karijeru, njih dvoje imaju i starijeg sina Uroša, koji se godinama uspešno krije od očiju javnosti.

Uroš Savić stariji je brat Vujadina Savića, koji je bio u braku sa voditeljkom Tijanom Savić, sa kojom je dobio ćerku Lenu.

Uroš i Tijana brak su okončali nakon 12 godina, sporazumno i bez velike drame. Uroš Savić ima svoj privatni biznis, a svoj život čuva daleko od očiju javnosti.

Foto: Instagram

Blizak odnos braće Savić

O odnosu sa svojim bratom, Vujadin Savić nije se često oglašavao. Ipak, svojevremeno je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa bratom, kako bi mu čestitao rođendan.

Tom prilikom istakao je koliko mu je odnos sa Urošem važan:

- Ja sam shvatio da mi je u životu stalo samo do burazera i Crvene Zvezde. Srećan rođendan bato.

Inače, Uroš je od Vujadina stariji šest godina.