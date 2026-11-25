Slušaj vest

Mirka Vasiljević retko govori o svom privatnom životu i detalje svoje svakodnevnice čuva daleko od oliju javnosti.

Glumica je gostovala u emisiji "Amidži šou" i progovorila o najbližima koji su deo njenog života bili čak i u poslednjih turbuletnih godinu dana.

Prijatelji za ceo život

Glumica je otkrila da se njeno društvo gotovo uopšte nije promenilo još od punoletstva.

"E, pa, ja isti krug ljudi imam od mog 18. rođendana, kada sam slavila rođendan svi ti ljudi su tu oko mene, možda je neko dodao suprugu ili supruga, možda za par ljudi se to promenilo, ali nisam imala probleme sa prijateljima. Čak se nekada desi da nismo u kontaktu koliko smo želeli, ali nemamo tu otuđenost, volim da negujem prijateljstva", otkrila je Mirka.

1/5 Vidi galeriju Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u večerašnjem izdanju emisije „Amidži šou“, kod voditelja Ognjena Amidžića, gde je govorila o aktuelnim poslovnim angažmanima Foto: Pink

Uvek uz nju

Za nju posebna osoba i jedan od najvećih prijatelja u životu jeste kolega Nemanja Janičić, a nakon nekoliko godina svoj odnos krunisali su kumstvom.

"On je i moj kum, radili smo na 'Jesen stiže Dunjo moja', tri četiri meseca smo proveli na snimanjima, on mi je drug, drugarica, prijatelj, sve", priznala je Mirka.

Foto: Printskrin

"Vi se nekako orodite na tim snimanjima, i stvarno postaju familija".

Osuđena Aleks Korać

Podsetimo, Aleks Korać je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu osuđena na 14 meseci zatvora zbog optužbi da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, Mirkinog nevenčanog supruga.

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević nije se pojavila na suđenju Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Kurir, ATA images, ATA images

Kako je Kurir saznao od izvora, transrodna starleta je pre mesec dana iz pritvora, u kom je provela 13 meseci, prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

- Aleks je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kad je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud ju je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkrii je naš izvor.

1/6 Vidi galeriju Aleks Korać i Vujadin Savić Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Printscreen

Komšije

Naša ekipa je nakon vesti da je Aleks puštena iz pritvora nakon više od godinu dana odlučila da poseti komšiluk Vujadina Savića i njegova vanbračne supruge Mirke Vasiljević na Novom Beogradu i tamo imala priliku da čuje zanimljive informacije o njima.

Kako su nam njihovi susedi ispričali, od skandala sa Aleks, Vujadina gotovo da nisu videli u kraju.

- Mirka je tu, viđamo je gotovo svakodnevno. Brine o deci, odvozi i dovozi. Jako je požrtvovana kao majka. Svaka joj čast na svemu, trebalo je izdržati javnu sramotu i skandal koji joj je priredio Vujadin. Njega nisam videla otad. Čula sam u zgradi da živi negde u Beogradu, mislim na Vračaru. Ovde u stanu nisu zajedno. Da li su zajedno odlučili da se raziđu ili je nešto drugo u pitanju, zaista ne znam - poručila nam je komšinica iz glumičine zgrade.