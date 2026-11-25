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Prošlo je više od četiri i po godine otkako je tragično nastradala učesnica hrvatskog rijalitija „Ljubav je na selu“ Anja Boronjek. Imala je samo 37 godina kada su nju i Tihomira Kmezića u februaru 2022. godine pronašli mrtve u porodičnoj kući u Novoj Gradiški. Ugušili su se ugljen-monoksidom iz peći na pelet.

Anja je mnogima ostala u sećanju kao učesnica koja je očajnički želela ljubav. Zbog Alojza Kanceljaka ostavila je tadašnjeg verenika, a nakon što je Alojz nije izabrao, činila je sve što je bilo u njenoj moći da privuče njegovu pažnju. Njemu se dopala Monika, a Anja ga je neprestano zvala, slala mu poruke i jednostavno nije odustajala.

– Promenio sam broj telefona da imam svoj mir, ona je krenula svojim putem, a mi svojim – priznao je Alojz, poznatiji kao Lojzek, u specijalnom izdanju emisije „Ljubav je na selu“. Na odnos sa Anjom kasnije je gledao kao na noćnu moru.

1/7 Vidi galeriju Anja Boronjek Foto: RTL/youtube, Printscreen/Youtube

Anja se zbog „zagorskog Putina“, kako su ga zvali zbog sličnosti sa ruskim predsednikom, u emisiji svađala sa drugim učesnicama. U jednom trenutku je u kuhinji mahala nožem, što je protumačeno kao pretnja.

Iako Anja u početku nije mogla da se pomiri sa činjenicom da je Alojz izabrao drugu, kasnije ga je ostavila na miru, a on se sa Monikom venčao i dobio decu.

Svedočila ubistvu, živela kao beskućnica

Anjina tragična smrt potresla je mnoge, a javnost se prisetila i stravičnog događaja kojem je svedočila 2020. godine nedaleko od Vinkovaca.

Njen tadašnji 56-godišnji dečko nožem je ubio 44-godišnju Ž. J., koja je došla da ih poseti. Boronjek je uspela da pobegne od njega, a jedno vreme živela je kao beskućnica.