POBEGLA OD UBICE, 2 GODINE KASNIJE PRONAĐENA MRTVA: Tragična sudbina rijaliti zvezde - potucala se po ulici, bila svedok ubistva, zbog ljubavi ostavila verenika
Prošlo je više od četiri i po godine otkako je tragično nastradala učesnica hrvatskog rijalitija „Ljubav je na selu“ Anja Boronjek. Imala je samo 37 godina kada su nju i Tihomira Kmezića u februaru 2022. godine pronašli mrtve u porodičnoj kući u Novoj Gradiški. Ugušili su se ugljen-monoksidom iz peći na pelet.
Anja je mnogima ostala u sećanju kao učesnica koja je očajnički želela ljubav. Zbog Alojza Kanceljaka ostavila je tadašnjeg verenika, a nakon što je Alojz nije izabrao, činila je sve što je bilo u njenoj moći da privuče njegovu pažnju. Njemu se dopala Monika, a Anja ga je neprestano zvala, slala mu poruke i jednostavno nije odustajala.
– Promenio sam broj telefona da imam svoj mir, ona je krenula svojim putem, a mi svojim – priznao je Alojz, poznatiji kao Lojzek, u specijalnom izdanju emisije „Ljubav je na selu“. Na odnos sa Anjom kasnije je gledao kao na noćnu moru.
Anja se zbog „zagorskog Putina“, kako su ga zvali zbog sličnosti sa ruskim predsednikom, u emisiji svađala sa drugim učesnicama. U jednom trenutku je u kuhinji mahala nožem, što je protumačeno kao pretnja.
Iako Anja u početku nije mogla da se pomiri sa činjenicom da je Alojz izabrao drugu, kasnije ga je ostavila na miru, a on se sa Monikom venčao i dobio decu.
Svedočila ubistvu, živela kao beskućnica
Anjina tragična smrt potresla je mnoge, a javnost se prisetila i stravičnog događaja kojem je svedočila 2020. godine nedaleko od Vinkovaca.
Njen tadašnji 56-godišnji dečko nožem je ubio 44-godišnju Ž. J., koja je došla da ih poseti. Boronjek je uspela da pobegne od njega, a jedno vreme živela je kao beskućnica.
Samo dve godine nakon što je svedočila tom ubistvu, i sama je tragično izgubila život.