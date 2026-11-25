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Instagram profil Jelene Karleuše pod nazivom "JKentertainmentt", koji je otvorila nedavno, ugašen je, a za sada nije poznato da li će muzička zvezda uspeti da ga povrati.

Nova muka

Pevačica je poslednjih meseci na meti različitih napada na društvenim mrežama, a problemi sa njenim profilom očigledno su kulminirali njegovim gašenjem. Karleuša je putem Instagrama redovno komunicirala sa pratiocima, objavljivala detalje iz privatnog života, najavljivala nove projekte i komentarisala aktuelna dešavanja, zbog čega je ovaj nalog bio jedan od važnijih kanala njene komunikacije sa javnošću. Ipak, šta je tačno dovelo do gašenja profila i da li je reč o posledici prijava ili nekom drugom problemu, za sada nije poznato. Takođe, ostaje da se vidi da li će Karleuša uspeti da reši problem i ponovo aktivira svoj nalog.

Ovim povodom kontaktirali smo Jelenu Karleušu kako bismo dobili njen komentar i saznali šta se dogodilo, ali pevačica do objavljivanja ovog teksta nije odgovorila na našu poruku.

Dokazi

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir, Privatna arhiva

Podsetimo, Karleuši je početkom 2025. godine ugašen profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca. U martu je, nakon više od mesec dana deaktivacije, prema tadašnjim pravilima Mete praktično bio pred trajnim brisanjem.Pevačica je nakon toga otvorila novi nalog, ali ni on nije dugo opstao. U junu prošle godine Karleuša je uspela da vrati svoj stari profil, a tada je objavila: „I napokon sam se vratila. Posebna zahvalnost za @kadirsenliix koji je učinio nemoguće! Kralj Turske“.

Nema mira

Radost zbog povratka, međutim, trajala je kratko. Već početkom jula Instagram joj je ponovo ugašen. Tada su se pojavile informacije da je nalog bio predmet masovnih prijava, odnosno botovskih napada, dok je njen tim radio na njegovom vraćanju.

Karleuša je u međuvremenu najavila da će na svoj rođendan, 17. avgusta, otvoriti potpuno novi Instagram profil. To je i učinila, ali je nalog, prema trenutnom stanju, ponovo nestao ili postao nedostupan.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja Instagrama zbog čega novi profil više nije moguće pronaći. Takođe nije poznato da li je reč o novom gašenju naloga, privremenoj blokadi ili tehničkom problemu.