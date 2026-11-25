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Jedna emotivna scena iz popularne hrvatske serije „Sram“ osvojila je region. Emotivna scena dogodila se kada je dečak u trećoj epizodi četvrte sezone spontano zapevao „Gde ljubav putuje“ pesmu Tanje Savić.

Snimak njegovog izvođenja brzo je postao viralan i preplavio društvene mreže, a oni koji su uz Tanjin hit odrastali sada ga slušaju u glasu jedne nove generacije.

Dečak je zapevao s lakoćom s kojom pevamo pesmu koju znamo napamet. Baš je ta spontanost dala sceni posebnu toplinu.

Koliko publika u Hrvatskoj voli Tanju Savić, pokazala je i zagrebačka Arena u maju ove godine. Te večeri Tanja je svoje hitove pevala zajedno sa čitavom dvoranom. Publika je znala stihove od prve do poslednje reči, a za pevačicu je to bio jedan od najlepših trenutaka karijere koju je godinama gradila pesmama uz koje je odrasla čitava generacija.

1/5 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

To što je „Gde ljubav putuje“ izabrana za jednu od scena popularne hrvatske serije još je jedan dokaz ljubavi i poštovanja koje publika u Hrvatskoj gaji prema Tanji Savić.

Od prvih nastupa u „Zvezdama Granda“, preko hitova „Tako mlada“, „Zlatnik“ i „Incident“, do velikih koncerata širom regiona, Tanja je okupila publiku koja joj se iznova vraća. Ovoga puta na to je podsetio jedan dečak koji je, pevajući „Gde ljubav putuje“, probudio uspomene kod onih koji tu pesmu godinama nose sa sobom i dao je novoj generaciji da je peva.