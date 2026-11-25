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VoditeljkaTijana Milutinović stigla je na snimanje nove epizode muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, gde je govorila o privatnom životu, suprugu Mihailu, ali i planovima za predstojeće zimske dane.

Naime, Tijana je u prethodnom razgovoru najavila da će ona i suprug konačno imati nekoliko dana samo za sebe, bez njihove naslednice Kjare, te su je novinari sada upitali kako su iskoristili vreme koje su imali samo jedno za drugo.

- Bili smo kod kuće. To je bilo romantično veče moje i njegovo kod kuće, toliko smo uživali... Bili smo pre toga na ručku, proveli smo skoro ceo dan zajedno, što je skoro pa nemoguće, uzevši u obzir njegove obaveze. On je i sad na putu, u Bakuu je, na drugom kraju sveta... Kjara i ja smo trebale da idemo sa njim, da malo odmaramo i uživamo, ali evo me u "Pinkovim zvezdama" - ispričala je Tijana.

Voditeljka je otkrila i da je već donela važnu odluku kada je reč o porodičnom odmoru, te da ove zime zimovanje neće moći da zaobiđu.

1/5 Vidi galeriju Tijana Stoisavljević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Naredila sam da na zimovanje mora da se ide zbog deteta! Nije ni važno gde ćemo. Kjara ne podnosi zimu, nije ljubitelj snega, samo ja. Da li će to biti Austrija, Italija ili kod nas, nije ni važno, samo da smo zajedno - poručila je ona.

Inače, posebna prilika za slavlje danas je i u porodici voditeljke Bojane Lazić, čiji sin Mateja proslavlja rođendan. S obzirom na to da se sa Bojanom druži i sarađuje, Tijanu smo pitali da li je pripremila poklon za njenog naslednika, ali i šta bi odabrala za samu voditeljku.

- Nisam donela poklon. Nadam se da će da bude slavlja, pa ćemo da odnesemo. Deci, realno, uvek koverta, kakav poklon... Poklon za mamu. Ništa bez mame. Mami ću možda neki nakit, što da ne, znam otprilike njen ukus. Ne sumnjam da ću izabrati neki lep poklon, a deci uvek koverta, to je ono što im najviše treba - rekla je Tijana kroz osmeh.

Kurir.rs/Pink.rs