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Anita Stanojlović i Luka Vujović nedavno su postali roditelji devojčice Aleksije, a dolazak naslednice na svet za njih je označio početak jednog potpuno novog životnog poglavlja.

Iako su prve dane nakon porođaja obeležili sreća i uzbuđenje zbog prinove, mlada mama prošla je i kroz emotivno veoma težak period. Anita i Luka sada su odlučili da sa pratiocima podele neke od najintimnijih trenutaka, pa su na svom Jutjub kanalu objavili snimak nastao neposredno nakon porođaja.

Emotivan trenutak

U videu se može videti kako je Anita izgledala i kako se osećala u prvim satima i danima nakon što je na svet donela ćerku. Posebno emotivan trenutak nastao je kada je pred kamerama priznala da joj veoma teško pada odvojenost od najbližih, zbog čega nije mogla da sakrije suze. Kako je objasnila, nedostajali su joj partner Luka i sin, a dodatno ju je pogađala činjenica da nakon devet meseci trudnoće nije mogla odmah da bude uz svoju bebu i da je drži u naručju.

Anita nije uspela da zadrži emocije dok je govorila o svemu kroz šta prolazi, ističući da joj je čitava situacija veoma teško pala.

– Ne znam da li je od hormona, non-stop plačem. Mnogo mi nedostaju Luka i sin, stvarno mi je mnogo loše. Teško je kada bebu nosiš devet meseci u stomaku, porodiš se, a onda ne možeš ni da je dodirneš. Hvala Bogu, beba je sada bolje, nije više na intenzivnoj, sada se sunča, ima žuticu – rekla je Anita Stanojlović kroz suze.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen Youtube Luka i Anita

Njene reči pokazale su koliko joj je teško bilo da se navikne na okolnosti koje su je zatekle nakon porođaja. Umesto da odmah uživa u svim čarima majčinstva i prvim trenucima sa ćerkom, morala je da se suoči sa odvajanjem od bebe i brigom za njeno stanje. Ipak, činjenica da je Aleksija bila bolje i da više nije bila na intenzivnoj nezi donela joj je veliko olakšanje.

Razonoda

Dok je boravila u porodilištu i čekala trenutak kada će moći da bude sa svojom porodicom, Anita je pokušavala da pronađe način da joj vreme brže prođe. Kao i mnoge mame koje se nakon porođaja nađu u novom okruženju i drugačijoj svakodnevici, ponela je nekoliko sitnica koje su joj pomogle da ublaži dosadu i malo se razonodi.

– Ja sam ponela figaro, šminku i tako neke gluposti da ubijem dosadu – ispričala je kroz razgovor.

U međuvremenu, situacija se promenila nabolje, pa su Anita i mala Aleksija nekoliko dana kasnije konačno napustile porodilište i otišle kući. Tamo ih je dočekala porodica, a za Luku i Anitu počeli su prvi zajednički dani sa novim članom porodice. Nakon svega što su prošli, povratak kući sigurno je predstavljao poseban trenutak, jer su konačno mogli da budu zajedno.

Prve fotografije ćerke

Ponosna mama nije dugo čekala da sa pratiocima podeli i prve fotografije naslednice. Čim je objavila sliku male Aleksije, pažnju javnosti privukao je jedan detalj koji gotovo nikome nije promakao – njena gusta i tamna kosica. Fotografija je izazvala brojne reakcije, a pratioci su odmah počeli da komentarišu na koga devojčica više liči.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Printscrean, Instagram

Dok su jedni bili uvereni da je Aleksija preslikani tata Luka, drugi su smatrali da je povukla majčine crte lica. Bilo je i onih koji su se posebno oduševili njenim izgledom, a naročito gustom kosom, koja je postala jedna od glavnih tema među komentarima.

„Aleksija je isti tata”, „Ma kakvi, liči više na Anitu”, „Kakva majka takva ćerka”, „Ljudiii, vidite joj kosicu”, bili su samo neki od komentara koji su se nizali ispod objave.