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Aleks Korać, nakon izlaska iz pritvora u kojem je provela 13 meseci, ponovo je u centru pažnje, a čini se da je odlučila da se u narednom periodu posebno posveti sebi svom izgledu.

Ona je sada pokazala da ne propušta priliku da se dotera i sredi, pa je posetila frizerski salon, a rezultat svog ulepšavanja odmah je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Sva u belom

Naime, Aleks je na svom Instagram profilu objavila fotografije na kojima je pokazala kako izgleda sa isfeniranom kosom, našminkana i obučena u sportskom stilu i sva u belom.

Sudeći po njenim objavama, sređivanje i nega izgleda ponovo su među njenim prioritetima, a pratioci su imali priliku da vide njeno novo izdanje.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da Aleks trenutno vreme mora da organizuje u skladu sa merama kućnog pritvora, tokom kojeg ima mogućnost da napusti stan u ograničenom vremenskom periodu. Kako se navodi, ona ima sat vremena koje može da iskoristi za izlazak, pa je očigledno odlučila da to vreme iskoristi i za odlazak kod frizera.

1/6 Vidi galeriju Aleks Korać Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Instagam

Aleks je izdvojila vreme za negu i sređivanje, a potom se pohvalila rezultatima na Instagramu. Njene fotografije ubrzo su privukle pažnju korisnika društvenih mreža, koji prate svaki njen naredni potez nakon izlaska iz pritvora.

Prebačena u kućni pritvor

Podsetimo, transrodna starleta Aleks Korać, koja je pokušala da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima, osuđena je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora. Prema rečima našeg sagovornika, ona je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkriva naš izvor.

Nakon što se saznalo da je Aleks izašla iz pritvora, naša ekipa posetila je kraj u kojem žive Mirka Vasiljević i Vujadin Savić, a njihove komšije su nam rekle da nekadađnjeg fudbalera dugo nisu videle.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Printscreen, Petar Aleksić

- Mirka je tu, viđamo je gotovo svakodnevno. Brine o deci, odvozi i dovozi. Jako je požrtvovana kao majka. Svaka joj čast na svemu, trebalo je izdržati javnu sramotu i skandal koji joj je priredio Vujadin. Njega nisam videla otad. Čula sam u zgradi da živi negde u Beogradu, mislim na Vračaru. Ovde u stanu nisu zajedno. Da li su zajedno odlučili da se raziđu ili je nešto drugo u pitanju, zaista ne znam - poručila nam je komšinica iz glumičine zgrade.