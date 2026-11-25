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Jelena Karleuša stigla je na snimanje nove epizode muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a tom prilikom prvi put se oglasila povodom novog gašenja njenog Instagram profila. Pevačica nije krila nezadovoljstvo zbog situacije koja se ponavlja, te je najavila da bi naredni korak mogla da bude ozbiljna pravna borba protiv kompanije Meta, u čijem vlasništvu se nalazi ova društvena mreža.

Karleuša je istakla da joj se ovakve stvari dešavaju gotovo na svake dve nedelje, zbog čega je, kako kaže, izgubila strpljenje i ozbiljno razmatra pokretanje tužbe.

Tuži Metu

- To je vest na svake dve nedelje... Mislim da ću ja morati definitivno da podnesem jednu ozbiljnu tužbu protiv Mete, da je to moj novi pravni način da se borim za moja prava koja se vrlo krše. Prepustite to meni da rešim kako znam i umem - poručila je Jelena.

Na pitanje zbog čega se ranije nije odlučila na takav korak i da li joj je gašenje profila predstavljalo veliku prepreku, pevačica je objasnila da se u prethodnom periodu bavila drugim stvarima, te da joj Instagram nije bio prioritet. Ipak, sada je odlučila da čitav slučaj prepusti pravnicima, a otkrila je i da je već kontaktirala advokate iz inostranstva.

- Bavila sam se drugim stvarima. Generalno, Instagram nije moja glavna preokupacija, ali ovo je sad već ne čak bezobrazluk, već smešno. Kontaktirala sam jednu ozbiljnu nemačku advokatsku kancelariju, pa videćemo dokle će to doći - rekla je Karleuša za Pink.rs.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir, Privatna arhiva

Ugašen joj treći profil, prvi imao 2,4 miliona pratilaca

Podsetimo, Jeleni je ponovo ugašen Instagram nalog, ovoga puta profil pod nazivom „JKentertainmentt“, koji je nedavno otvorila. Ovo je novi nastavak problema sa kojima se suočava na ovoj društvenoj mreži, a za sada nije poznato šta je konkretno dovelo do deaktivacije poslednjeg naloga.

Drama je počela početkom 2025. godine, kada joj je ugašen profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca. Nakon više od mesec dana bez pristupa nalogu, u martu se našla u situaciji u kojoj je, prema tadašnjim pravilima Mete, njen profil praktično bio pred trajnim brisanjem.

Pevačica je potom otvorila novi nalog, ali se u junu prošle godine ipak vratila na svoj stari profil, čime se pohvalila emotivnom objavom i zahvalila čoveku koji joj je pomogao da ponovo dobije pristup.

Međutim, već početkom jula usledilo je novo gašenje, a tada su se pojavile informacije o masovnim, odnosno botovskim prijavama njenog naloga. Karleuša je potom najavila da će na svoj rođendan, 17. avgusta, otvoriti potpuno novi profil, što je i učinila.

Ipak, ni taj pokušaj nije prošao bez problema, budući da joj je sada ugašen i nalog „JKentertainmentt“. Za razliku od prethodnih situacija, pevačica ovog puta najavljuje da bi mogla da potraži pravdu na sudu, a ostaje da se vidi da li će najavljena tužba protiv Mete zaista biti naredni korak u njenoj borbi.