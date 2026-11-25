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Milan Dinčić Dinča napravio je sam maketu manastira Visoki Dečani. Pevač je još jednom pokazao koliko poštuje tradiciju i veru, ali i da poseduje izuzetan talenat za ručni rad. Povodom velikog praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog (Mratindana), Dinča je na svom Instagram profilu podelio fotografije makete manastira koju je napravio sopstvenim rukama.

Dinča je do najsitnijih detalja verno prikazao arhitekturu jedne od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih svetinja. Posebnu pažnju privuklo je to što je unutar makete postavio osvetljenje, pa u mraku svetlost izbija kroz minijaturne prozore i kupolu, stvarajući gotovo nestvaran prizor.

Pored same građevine, Dinča je dodao i maketu četinara kako bi ceo ambijent izgledao što autentičnije.

Uz objavu na kojoj se vidi kako maketa izgleda pod svetlom, ali i u potpunom mraku dok u pozadini ide numera „Dečanska molitva“, pevač je kratko poručio:

– Mali doprinos današnjem prazniku – napisao je Dinča uz emotikone krsta, srpske zastave i srca.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Njegova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije pratilaca, koji su bili oduševljeni trudom, strpljenjem i preciznošću koju je pevač uložio u izradu ove svetinje.

Inače, Dinča je nedavno pokazao i da je napravio svoju prvu brojanicu.