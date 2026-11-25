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PevačicaTijana Bogićević 17. decembra održaće svoj najveći koncert u dosadašnjoj karijeri u Sava centru.

Iako se uveliko priprema za susret sa beogradskom publikom, priznaje da je nije bilo lako nagovoriti na ovaj profesionalni poduhvat, ali i da ju je veliko interesovanje publike prijatno iznenadilo.

Tijana svoju karijeru gradi prvenstveno na muzici, a ističe da joj popularnost nikada nije bila imperativ, te da joj je od brojnosti publike mnogo važnija njena vernost.

- Gravitiram ka muzici, više sam muzičar nego pevačica i javna ličnost. Nisam u hajpu. Od samog starta razmišljam o publici. Samo mi je važno ko će moje pesme da sluša. Meni je verna publika jako bitna – istakla je pevačica, pa priznala:

Tijana Bogićević Foto: Kurir/Milica Stanojević

- Nisam očekivala da će tako dobro krenuti, nisam očekivala veliko interesovanje bez nekog hajpa.

Bogićevićeva je najavila da će se koncert u Sava centru razlikovati od njenih dosadašnjih nastupa, kako po obimu, tako i po samom konceptu.

Pored profesionalnog izazova, ovu muzičku noć obeležiće i posebno emotivni trenuci. Pojedine numere Tijana će posvetiti pokojnoj majci i pokojnoj baki, a među pesmama koje će izvesti naći će se i one koje su njena majka i baka volele.

Tijana Bogićević Foto: Kurir/Milica Stanojević

Pevačica ne krije da joj izvođenje tih numera neće biti lako, budući da je za njih vezuju dragocene uspomene i snažne emocije.