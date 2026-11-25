TIJANA BOGIĆEVIĆ DEO KONCERTA POSVETIĆE POKOJNOJ MAJCI I BAKI: Pevačica zakazala druženje s publikom u Sava centru
PevačicaTijana Bogićević 17. decembra održaće svoj najveći koncert u dosadašnjoj karijeri u Sava centru.
Iako se uveliko priprema za susret sa beogradskom publikom, priznaje da je nije bilo lako nagovoriti na ovaj profesionalni poduhvat, ali i da ju je veliko interesovanje publike prijatno iznenadilo.
Tijana svoju karijeru gradi prvenstveno na muzici, a ističe da joj popularnost nikada nije bila imperativ, te da joj je od brojnosti publike mnogo važnija njena vernost.
- Gravitiram ka muzici, više sam muzičar nego pevačica i javna ličnost. Nisam u hajpu. Od samog starta razmišljam o publici. Samo mi je važno ko će moje pesme da sluša. Meni je verna publika jako bitna – istakla je pevačica, pa priznala:
- Nisam očekivala da će tako dobro krenuti, nisam očekivala veliko interesovanje bez nekog hajpa.
Bogićevićeva je najavila da će se koncert u Sava centru razlikovati od njenih dosadašnjih nastupa, kako po obimu, tako i po samom konceptu.
Pored profesionalnog izazova, ovu muzičku noć obeležiće i posebno emotivni trenuci. Pojedine numere Tijana će posvetiti pokojnoj majci i pokojnoj baki, a među pesmama koje će izvesti naći će se i one koje su njena majka i baka volele.
Pevačica ne krije da joj izvođenje tih numera neće biti lako, budući da je za njih vezuju dragocene uspomene i snažne emocije.