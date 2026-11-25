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Beogradska policija identifikovala je dvojicu momaka osumnjičenih za podmetanje požara na vozilu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića. Za njima je u toku intenzivna potraga, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih,

saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i podneli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N. J. (20) i M. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Oni se sumnjiče da su 16. novembra ove godine u naselju Bežanijska kosa, oko ponoći izazvali požar na putničkom motornom vozilu, vlasništvo četrdesetjednogodišnjeg muškarca. Za osumnjičenima se intenzivno traga. Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih ostalih krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti i pronalasku izvršilaca - navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Podsetimo, džip je zapaljen u toku noći 16. novembra u neposrednoj blizini kuće u kojoj žive Aleksandra i Filip, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored njega.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Ubrzo su na lice mesta došli policija i vatrogasci, a policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta. Tokom noći je ispred kuće bio parkiran i policijski kombi, dok su ulaz u porodični dom obezbeđivali pripadnici policije. Roletne na prozorima sve vreme su bile spuštene.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip. Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

Kako tvrdi naš izvor, Aleksandra je nakon paljenja luksuznog terenca, u dogovoru sa suprugom Filipom, rešila da unajmi privatno obezbeđenje, i to prevashodno iz straha za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice.

Ekipa Kurira tada je razgovarala sa pevačicinim komšijama, ali i sa suprugom žene čiji je auto zahvatila vatra.

On je za naš portal otkrio da je njegova porodica pretrpela štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić, Kurir

– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on.

Ubrzo nakon njega pojavila se i žena čiji je auto izgoreo.

Ona je vidno uznemirena prokomentarisala ovu situaciju. Prišla je svom automobilu, odmahnula glavom i poručila:

- Šta da kažem? Ja sam sinoć to videla. Užas! Besna sam kao ris. Znam da ja nemam nikakve veze s ovim, ali najvažniji je ljudski život. Kola nisu bitna - poručila je vidno uznemirena komšinica.