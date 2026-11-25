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Bura oko nedavnog oglašavanja Veljka Ražnatovića se ne stišava. Naime, Veljko se oglasio na društvenoj mreži Instagram i progovorio o situaciji koja se desila u vrtiću u Titelu u koji su išli njegovi sinovi.

Veljko je otkrio da je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska u vrtić zatekla dečaka u kostimu bubamare, koji je sadržao suknjicu od tila. Ovaj prizor izazvao je njegovu reakciju, a posebno ga je pogodilo objašnjenje koje su, prema njegovim rečima, dobili od zaposlenih u ustanovi.

Ražnatović je istakao da inače ne objavljuje često ovakve sadržaje, ali da smatra da je važno da o ovom iskustvu javno progovori, jer se, kako kaže, tiče dece, Srbije i hrišćanskih vrednosti.

Taj haos bila je glavna tema na svim javnim događajima i u medijima, pa su mnogi komentarisali ovu situaciju. Gotovo svi su stali na stranu Ražnatovića, ali bilo je i onih koji su ovaj potez roditelja osudili. Nakon više od nedelju dana od Veljkove objave i njegova majka Ceca Ražnatović progovorila je o ovoj situaciji. Njena izjava izazvala je buru na društvenim mrežama, pa su mnogi demantovali njene reči da Veljko ili bilo koji član njene porodice nije homofob.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Haos na mrežamna nakon Cecine izjave

Međutim, sada su se na društvenoj mreži X pojavile ranije objave Veljka Ražnatovića gde osuđuje što tranrodna pevačica Elektra Elit gostuje u jutarnjem programu na televiziji. Potom su objavili i fotografiju Veljka iz davnih dana kada je bio na litiji protiv Europrajda.

- Jutarnji program? Muškarac koji izgleda kao žena, znači bolesnik. Kakav je ovo satanizam, Bože pomozi im ne znaju šta rade. Plus, muška prostitutka - poručio je Veljko u davnoj objavi na Instagramu, koju su sada šerovali na društvenoj mreži X.

Nakon ove njegove stare objave, korisnici pomenute mreže našli su i fotografiju Veljka Ražnatovića na litiji protiv Europrajda, a korisnica mreže je napisala:

- Mrtva hladna je rekla da Veljko nije homofob, a čovek bio na litiji protiv Europrajda i redovno ima homofobične i transfobične ispade po mrežama - napisala je korisnica mreže pod nazivom "Bedanabedu".

Foto: Printscrean

Poslali smo poruku PR timu Cece Ražnatović kako bi dala komentar na ove objave, ali su nam rekli da sve što je imala da kaže povodom ove teme već je rekla i da se neće ponovo oglašavati tim povodom.

Izjava Cece Ražnatović

Ovo je Cecina izjava sa kojom se korisnici mreža nisu složili.

– Problem je što vi ne prestajete da manipulišete situacijom. Vi kao mediji, pojedinci, svaka čast izuzecima, jer ja pratim sve. Jako je ružno da niste odslušali do kraja. Poenta cele priče bila je ne da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju šta se s njihovom decom radi u ustanovama koje su vaspitne – započela je Ceca.

Pevačica je objasnila da je Veljko odlučio da javno progovori jer, kako ona tvrdi, nije uspeo da uspostavi dijalog sa direktorkom ustanove.

– Poenta Veljkovog objavljivanja klipa bila je da nisu mogli uopšte da nađu model za razgovor sa pomenutom direktorkom i zato je i snimljen klip. Ona, kao psiholog, pedagog, morala je da kaže: "Hajde, mladi roditelji, da sednemo, da razgovaramo, da nađemo neku zlatnu sredinu, da probamo da se dogovorimo". Ona je bila vrlo isključiva, što ne sme da radi kao prosvetni radnik – rekla je pevačica.

Ceca se posebno osvrnula na komentare o kostimu bubamare, koji je postao glavna tema polemike.

– Svi su se uhvatili, hejteri naravno, kostima bubamare. Ne postoji, ljudi, kostim! Ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa nekim crnim mrljama. Nije problem ni u suknjici. Sve je pokušano da se izbanalizuje, da se napravi jedan opšti cirkus – poručila je ona.

Odbacila je i optužbe da su ona i njen sin svojim istupima pokazali netrpeljivost prema LGBT populaciji.

– Gejeve niko nije pomenuo. Gejeve niko nije uvredio. Da bi se imputiralo da smo Veljko i ja homofobi. Po čemu? Moja porodica je poznata da nikada nije bila homofob. Niko iz moje kuće nije homofob. Imam divne prijatelje, kumove koji su gej orijentacije – istakla je Ceca.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Kranjc

Pevačicu su, kako je rekla, posebno pogodili komentari koji su se odnosili na Veljkovog pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana, ali i na njenog unuka.

– Počeli su da mu otkopavaju oca, pored kog, nažalost, nije ni rastao. Nije ni uspeo njegov otac da ga vaspitava. Da imputirate neke budalaštine i bljuvotine. Sram vas bilo! Sve te koji su od ovoga pravili sprdnju i malog Isaiju izlagali ismevanju i sprdnji kojekakvim. Sram vas bilo! I vi tražite da vas neko poštuje i ceni – rekla je vidno izrevoltirana pevačica.

Ceca je potvrdila da je njen sin doneo odluku da decu povuče iz ustanove, ali je naglasila da nisu svi roditelji u mogućnosti da učine isto.

– Niti je poenta suknja, niti je poenta bubamara. Poenta je da je moralo da se obavesti javnost da postoje i takve situacije. Eto, Veljko je ispisao svoje troje dece. A šta ćemo sa roditeljima kojima to ne prija, a nemaju mogućnosti? Da li se neko zapitao? Pa ne možemo, ljudi, tako. Dvadeset prvi je vek – poručila je Ceca.

Pevačica je zaključila da joj nije bila namera da se bilo ko vređa, već da ukaže na značaj razgovora između roditelja i vaspitnih ustanova.

– Ako se borimo da prihvatamo i poštujemo razlike, moramo jedni druge da poštujemo i neke želje. Svako ima pravo da svoje dete vaspitava onako kako želi – zaključila je Ražnatovićeva.