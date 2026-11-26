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Prašina zbog izlaska Aleks Korać iz pritvora ne sleže se, a kako vreme prolazi, u javnost isplivavaju novi detalji o njenim planovima i životu nakon izlaska na slobodu.

Transrodna starleta, koja je više od godinu dana provela u pritvoru zbog slučaja povezanog s reketiranjem nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, u oktobru je izašla iz pritvora, i prešla u kućni pritvor na mesec dana.

Da napuni baterije

Kako se spekuliše, Aleks želi da život promeni iz korena i da se što pre udalji od svega što je pratilo prethodni period. Nakon što završi služenje kazne kućnog pritvora, planira da spakuje kofere i otputuje na neku egzotičnu destinaciju, gde bi se odmorila i napunila baterije. Međutim, to nije jedini plan koji ima. Prema informacijama do kojih smo došli, razmišlja i o tome da se na neko vreme preseli u Nemačku i tamo započne novo poglavlje života.

Uvek drama

1/7 Vidi galeriju Opet u žiži Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Ustupljena fotografija, Kurir, Damir Dervišagić, Printscreen, Petar Aleksić



Posebno je zanimljivo da je, prema našim saznanjima, Vujadin Savić bio među prvima koji je saznao da je Aleks izašla iz pritvora. Nekadašnji fudbaler, nevenčani suprug glumice Mirke Vasiljević, želeo je da bude upućen u svaki detalj, pa je preko zajedničkih poznanika pokušao da utiče na to da se njegovo ime više ne pominje u javnosti.

- Vujadin je među prvima saznao da je Aleks izašla iz pritvora. Nije želeo ništa da prepusti slučaju, pa je preko svojih poznanika pokušao da joj stavi do znanja da ga ne pominje javno ukoliko bude odlučila da se oglasi za medije ili na društvenim mrežama. Ona je izdržala boravak u pritvoru, bila je u samici. Sada može normalno da se kreće gradom u periodima za koje ima odobrenje. Više puta je odlazila u poznati tržni centar, kako zbog šopinga tako i zbog odlaska u restoran. Želi da svoj život vrati u normalu - tvrdi izvor.

Da Aleks pokušava da se vrati svakodnevnim aktivnostima, govori i informacija da je nedavno viđena kako odlazi u salon poznatog frizera. Ipak, ni taj odlazak, prema tvrdnjama izvora, nije prošao bez zanimljivih detalja.

Iako je trenutno fokusirana na svakodnevne obaveze i povratak u normalan život, Aleks već razmišlja o odmoru, koji je, čini se, dugo priželjkivala.

- Verovatno će s nekoliko bliskih prijatelja otići na kraći odmor. Želi da se opusti, promeni sredinu i makar nakratko zaboravi na sve što joj se dešavalo - zaključuje izvor.

Na meti

1/5 Vidi galeriju U epicentru skandala Foto: Marina Lopicic/News1, Vladimir Sporcic/news1, Zorana Jevtic/Kurir



U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Aleks Korać, ali ona nije odgovarala na naše poruke.

Podsetimo, slučaj je dospeo u javnost kad je Vujadin Savić prijavio Aleks zbog sumnje da ga je ucenjivala zahtevajući od njega novac. Prema nezvaničnim informacijama koje su dospele u medije, bivši fudbaler je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.

Poznavali se dugo

I Savić i Korać su tokom davanja iskaza potvrdili da su se poznavali duže vreme. Bivši fudbaler je izjavio da mu je tražila čak 50.000 evra, te da usled pritiska "nije znao gde mu je glava".