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Šerif Konjević se našao u centru pažnje zbog šokantnih tvrdnji koje su se pojavile na društvenim mrežama, a odnose se na njegov porodični život i navodno dete iz prvog braka, o kojem do sada nije bilo mnogo reči u javnosti.

Kako se do sada znalo, folk zvezda ima sina iz braka sa suprugom Kanitom, dok je pre nje bio oženjen ženom koja ga je, prema ranijim navodima, napustila i kasnije se udala za njegovog kolegu Ninu Rešića. Međutim, nakon što je na Jutjub kanalu Svetski radio objavljen intervju koji je Konjević dao pre nekoliko dana, tokom boravka u Beogradu, jedan komentar je privukao posebnu pažnju.

"Otpisao je prvo dete, nema s njom kontakt"

Korisnik pod nazivom JohovacSemberija izneo je tvrdnje da pevač iz prvog braka ima ćerku, za koju navodi da živi u Nemačkoj, te da s njom godinama nema kontakt. On je, između ostalog, optužio Konjevića da joj navodno nikad nije finansijski pomagao, kao i da je sina odvratio od komunikacije sa sestrom.

Isti korisnik je izneo i tvrdnju da pevač navodno plaća pojedine novinare u Sarajevu kako ga ne bi pitali o tome, tvrdeći da je jedino novinarka Kurira Ljiljana Stanišić pre nekoliko godina otvorila to pitanje u emisiji "Sceniranje". Prema njegovim rečima, Konjević je tada bio iznenađen pitanjem koje mu je postavljeno.

1/6 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

- Samo da demantujem ovog lažovčinu i ciciju koji se busa i kaže da mu je samo važno da bude dobar čovek, a svojoj rođenoj ćerki Dženani iz prvog braka nikada nije ništa pomogao niti dao jedan cent. Radi se o čoveku bez ljudskog karaktera, koji je bez razloga otpisao svoje rođeno dete s kojim nema nikakav kontakt. Prva žena mu je bila iz okoline Šipova, ali on tu temu godinama izbegava, a javna je tajna da plaća novinare u Sarajevu da ga o tome ne pitaju. Jedino ga je novinarka TV Kurir Ljiljana Stanišić u svojoj emisiji "Sceniranje" pre četiri godine pitala o tome, a gospodin je ostao zaprepašćen odakle ona to zna. Njegova ćerka Dženana takođe živi u Nemačkoj i nije daleko od Minhena, ali je lukavi babo nikada nije pozvao da ga poseti niti je on otišao kod nje, iako i ona ima svoju porodicu. Da bruka i sramota bude još veća, i svog sina iz trećeg braka je nagovorio i odvratio da ne kontaktira sa svojom sestrom. Toliko o toj njegovoj ljudskosti. I na kraju da kažem da sam ovo sve napisao o Šerifu kao lukavom čoveku bez karaktera, a ne o Šerifu pevaču, za koga smatram da spada među sedam-osam naših najboljih pevača novokomponovane narodne muzike.

Foto: Printscreen

"Nije istina da nisu imali kontakt"

Ubrzo se u raspravu uključila i druga osoba, koja je potvrdila navode da pevač ima ćerku, ali je ispravila korisnika u vezi s njenim imenom. Kako je navela, nije reč o Dženani, već Dženeti, uz tvrdnju da nije tačno da joj otac nikada nije pomagao i da nisu u kontaktu.

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević objasnio situaciju sa Naserom Orićem Foto: Nemanja Dedović, Foto: Marko Jović

- Kad pišete komentare, onda raspolažite istinom! Ćerka se ne zove Dženana, nego Dženeta i nije istina da nisu imali kontakt i da joj u životu nije pomogao... Nadam se da vi svojima pomažete i vaši vama, a za druge je bez veze da nas/vas boli glava. Svaki trač nije istina i ne zaboravite, svako kad priča, kaže da priča istinu, a istina ima uvek dve strane! - poručila je osoba pod imenom Dina na Jutjubu.

Šerif stao na put zlim jezicima

Kontaktirali smo s pevačem kako bi nam konačno sve razjasnio.

- Ja sam za svoju ćerku uvek tu i bio i ostao. Tačno je da sam u emisiji pričao o tome, što znači da nemam šta da krijem. Kome je u interesu da radi ovakve stvari, njemu na čast. Ja sam čist, a oni neka rešavaju svoje probleme. Čitavog života sam bio uz svoje dete i biću. Da je odrasla sa mnom, verovatno bi bilo bolje, ali odrasla je sa svojom majkom, a uvek ću biti tu za nju - poručio je Šerif za Kurir.