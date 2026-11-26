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Šaban Šaulić preminuo je pre skoro sedam godina, ali njegovo ime i dalje ima veliku vrednost na muzičkoj sceni, a pesme koje je ostavio iza sebe nastavljaju da žive i donose novac njegovoj porodici. Da interesovanje publike za njegovu muziku ne jenjava, pokazuju i najnoviji finansijski podaci o poslovanju firme "Luna mjuzik", čija je vlasnica njegova udovica Gordana Šaulić.

Prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2025. godinu, firma je ostvarila ukupne prihode od 10.223.000 dinara, što je približno 87.000 evra. Reč je o značajnom povećanju u odnosu na prethodne dve godine, kada su prihodi bili gotovo identični. Naime, tokom 2024. godine prijavljeno je 7.857.000 dinara, tj. oko 67.000 evra, dok je godinu ranije prihod iznosio 7.805.000 dinara.

Ovi podaci pokazuju da je prošlogodišnji prihod veći za oko 2,36 miliona dinara u odnosu na 2024, odnosno za približno 30 odsto. Tako je Šabanovo muzičko nasleđe nastavilo da donosi novac, a rezultati pokazuju da je 2025. bila uspešnija kada je reč o ukupnim prihodima firme.

1/5 Vidi galeriju Šaban Šaulić i Goca Šaulić Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Promo

Ipak, veći promet ne znači automatski i veću zaradu. Prema istom izveštaju, ukupni rashodi tokom prošle godine iznosili su 9.857.000 dinara. Kada se podvuče crta, neto dobitak firme iznosio je 329.000 dinara, odnosno oko 2.800 evra. To je znatno manje nego 2024. godine, kada je neto dobitak bio 1.122.000 dinara, što je približno 9.500 evra. U 2023. godini prihodi su iznosili 7.805.000 dinara, dok je neto dobitak bio 340.000 dinara.

Podsetimo, Kurir je ranije pisao o tome da Šaulići novac zarađuju i zahvaljujući digitalnim pravima, tj. slušanju njegovih pesama na platformama kao što su Jutjub, Spotifaj i Dizer. Prema ranije objavljenim podacima, tokom 2024. godine porodici je po tom osnovu pripalo oko 67.000 evra preko firme "Luna mjuzik".

Međutim, to nije jedini način na koji Šabanovo stvaralaštvo nastavlja da donosi prihode njegovim naslednicima. Šaulić je tokom višedecenijske karijere bio i autor muzike za sebe, ali i za druge izvođače, pa njegova porodica ostvaruje prihode i po osnovu autorskih prava preko Sokoja, kao i naknade za izvođačka prava preko Agencije za prava interpretatora. Iznosi po tim osnovama nisu javno dostupni.