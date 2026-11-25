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Nakon što je Aleksandra Radović nedavno prokomentarisala aktuelna muzička takmičenja i kolege koji sede u žiriju istih, Desingerica je odlučio da joj odgovori, ističući uspeh muzičkog zakmičenja u čijem žiriju sedi.

Dragomir Despić Desingerica odgovorio je Aleksandri Radović, nakon što je iznela svoj stav o žiriju muzičkih takmičenja:

- Šta da polemišem sa njom? Za ovo danas svi znanju, danas se drugi mere sa "Pinkovim zvezdama". Žao mi je što u njenom slučaju nije bilo toliko uspešno, mora malo duže da se trudi. Koliko je imala godina tad, dvadesetak? Ona je tek u usponu - rekao je Despić, a onda je koleginici poručio:

- Samo nek se trudi, nek radi, biće to dobro - zaključio je Desingerica.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Stefan Stojanović / MONDO, Antonio Ahel/ATAImages

"Totalni promašaj"

Podsetimo, Aleksandra Radović, koja je svojevremeno sedela u žiriju pomenutog muzičkog takmičenja, nedavno je tokom gostovanja u potkastu "Sigurno mesto" prokomentarisala situaciju, kada su u pitanju trenutna muzička takmičenja.

- Pinkove zvezde su totalni promašaj. Želela sam da tu negde napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem - istakla je ona, pa se osvrnula na mentore u muzičkim takmičenjima:

- Kada pričamo o pevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće - zaključila je ona tada.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

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