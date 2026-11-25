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Bivša rijaliti učesnica Sofija Una Manić žestoko je prokomentarisala Anđelu Đuričić i dešavanja u "Eliti 10", ne štedeći reči na račun nekadašnje cimerke.

Ona je priznala da o Anđeli nema lepo mišljenje, a posebno se osvrnula na njen odnos sa Pavlom Jovanovićem i Zvezdanom Slavnićem.

Govoreći o aktuelnoj sezoni, Sofija Una je istakla da joj je drago što u njoj nema Anđelinih ispada, a otkrila je i da bi povratak pojedinih bivših učesnika mogao značajno da promeni dešavanja u Beloj kući.

- Ja imam izuzetno loše mišljenje i privatno o Anđeli. Ovo je najbolja moguća sezona bez njenog onog neartikulisanog vikanja. Ona će ovako da nastavlja da gura sezonu. Ukoliko uđe Gastoz ona će nastaviti tu neku priču. Ja bih volela da vidimo neke stare učesnike, na primer Zvezdana. Gastoz mi je opet i okej priča. Zvezdan kad bi ušao probudio bi te frustracije. Mrlja je trag i ostaje dok si živ. Kad bude bila majka, njoj džaba - poručila je Sofija.

Bivša zadrugarka potom se osvrnula na Anđelin odnos sa Pavlom Jovanovićem, iznoseći tvrdnje o njihovoj vezi i novcu koji je, kako kaže, on ulagao u nju.

- Ona za mene nikada nije bila prepodobna. Dostojanstvene žene nikada ne bi dozvolile transparentan s***. To su osobe koje ne može milion evra, manastir, majčinstvo da promeni. Ona je devojka koja je iskoristila Pavla Jovanovića za džakove i džakove garderobe. Precrtala ga je da bi postala Zvezdanova krpa i da se degradiraš dok si živa. Ona je uporno to odbijala da prizna. Znamo da je bilo to transparentno. Mi koji poznajemo Pavla znamo koliko je novca uloženo. Ja znam koliko je on bio zaljubljen. On je u tu prepodobnu sliku se zaljubio. On je frapiran i šokiran svojim izborom. Sve njene drugarice su Tik-Tok drugarice - rekla je Sofija u emisiji 'Pitao BiH za druga''.

1/8 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Sofija Una Manić proslavila je ćerkin prvi rođendan, a za svoju naslednicu roditelji nisu štedeli novac Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen YouTube

Osman Karić progovorio o Anđeli i Stefanu

U priču o Anđeli i Stefanu Kariću uključio se i njegov otac Osman, koji se nedavno oglasio na društvenim mrežama i objasnio zbog čega njegov sin ima otpor prema nekadašnjoj cimerki.

Osman je naveo da Stefan nije ljut na Anđelu zbog ranijih prozivki na račun njegovog oca, već zbog toga što smatra da je ona promenila ponašanje prema njemu nakon incidenta o kojem se govorilo u javnosti.

- Nije Stefan ljut zato što mu je prozivala oca, jer je na to imala pravo tada i njegov otac nju prizivao. Već je ljut zato što ga je na neki način podržavala i branila, tapšala po ramenu i bila uz njega kao i mnogi drugi u spoljnim svetovima kada se sam incident desio, a i posle njega. Dok je kasnije u tu situaciju, incident od spolja, koristila u svoju korist, gde ga je nazivala nasilnikom - napisao je Osman, a potom dodao:

- Zato se on sad pita, kada je bila iskrena? Tada kada ga je tešila i bila uz njega... ili kasnije u Eliti 8, gde ga nije štedela u prozivkama u vezi istog slučaja.

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