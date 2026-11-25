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Transrodna starleta Aleks Korać ponovo je aktivna na društvenim mrežama nakon što je, posle skandala i sumnji da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, puštena na slobodu.

Ona se oglasila na svom Instagram profilu, gde je objavila nove fotografije i pokazala kako izgleda nakon boravka iza rešetaka. Aleks je pozirala u ležernom, ali sređenom izdanju, obučena u beli duks, sa raspuštenom kosom i upadljivom šminkom.

Ipak, jedan detalj na njenim fotografijama posebno je privukao pažnju pratilaca. Na šaci joj se jasno vidi tetovaža sa imenom "Khloe". Kako se može zaključiti na osnovu njenih ranijih objava, ovu tetovažu uradila je neposredno pre hapšenja.

1/8 Vidi galeriju Transrodna starleta Aleks Korać koja se nedavno našla u centru skandala zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, ponovo je aktivna na društvenim mrežama nakon što je puštena na slobodu. Foto: Printscreen, Printscreen Instagam

Na fotografijama iz septembra na njenoj ruci nije bilo ovog natpisa, dok ga je sada istakla u prvi plan, pozirajući sa rukom naslonjenom na vrat.

"Lepota privlači poglede"

Uz nove kadrove ostavila je i jasnu poruku na ruskom jeziku, koja u prevodu glasi:

"Lepota privlači poglede, karakter — poštovanje", napisala je ona uz emotikon belog srca, dok je u pozadini objave postavila numeru ruskih izvođača čiji naziv u prevodu znači "Nije kriv".

1/7 Vidi galeriju Aleks Korać Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Instagram, Marina Lopicic/News1, Pritnscreen, Vladimir Sporcic/news1

Podsetimo, Aleks Korać je uhapšena zbog sumnje da je pokušala da iznudi novac od Vujadina Savića, preteći mu kompromitujućim materijalom. Nakon sprovedenih istražnih radnji, ona je nedavno puštena iz pritvora.