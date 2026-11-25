NOVI LJUBAVNI TERMINI! Slađa Poršelina prava vizionarka, sada postoje "zdrava kombinacija" i "formalno zauzeta"
- Slađa Poršelina Lazić u emisiji 'Amnezija' govorila je o odnosu sa Terzom i poručila da joj je bitna suština, a ne forma veze.
- Rekla je i da bi mogla da bude formalno zauzeta zbog papira i interesa, ali bez zajedničkog života sa partnerom.
- Na pitanje o Lauri, Slađa je ocenila da je zaljubljena u Đukića i da između njih nema ljubomore.
U toku je još jedno izanje radio-emisije "Amnezija". Voditelji i urednici emisije Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš ugostili su Slađu Poršelinu Lazić.
- Slađo, šta Žare kaže na tvoj sinoćni performans sa Terzom? - pitao je Karić.
- Pa to je naš klasičan performans. Mi smo se družili ovde u osmici, družili so se i napolju, bili u skladnom odnosu. Ja ne mogu da kažem da je to bila kombinacija. Mi smo bili jedna zdrava kombinacija. Ja vrlo dobro znam kakvu sam ispovest imala i koju svoju najveću traumu sam ispričala i zbog toga verovatno više nikad neću moći da imam vezu. Nebitno mi je da li neko hoće da uđe u vezu jer ja neću. Ja se zaljubim kroz kombinaciju. Bitna je suština, a ne forma. Ja mogu da kažem da sam sa Veljom u vezi, a da nemam s*ks, a ni poljubac. Ja ću sutra da se udam ali samo iz interesa i sponzorstva. Ja ću samo formalno da budem zauzeta i to zbog papira. Ja ću pored sebe da imam dete, ali neću da živim sa partnerom - govorila je ona.
- Da li postoji neka ljubomora između Laure i tebe? - pitao je Janjuš.
- Ma kakvi. Ako sam ja bivša što moram da budem ljubomorna? Laura je rekla da bi rodila dete Đukiću i ja mislim da je to jaka emocija. Ja verujem da je ona zaljubljena u Đukića - rekla je Slađa.
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