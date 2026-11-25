- Pa to je naš klasičan performans. Mi smo se družili ovde u osmici, družili so se i napolju, bili u skladnom odnosu. Ja ne mogu da kažem da je to bila kombinacija. Mi smo bili jedna zdrava kombinacija. Ja vrlo dobro znam kakvu sam ispovest imala i koju svoju najveću traumu sam ispričala i zbog toga verovatno više nikad neću moći da imam vezu. Nebitno mi je da li neko hoće da uđe u vezu jer ja neću. Ja se zaljubim kroz kombinaciju. Bitna je suština, a ne forma. Ja mogu da kažem da sam sa Veljom u vezi, a da nemam s*ks, a ni poljubac. Ja ću sutra da se udam ali samo iz interesa i sponzorstva. Ja ću samo formalno da budem zauzeta i to zbog papira. Ja ću pored sebe da imam dete, ali neću da živim sa partnerom - govorila je ona.