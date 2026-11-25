RODILA DETE TOKOM STUDIJA, A DIPLOMU STEKLA NA TEŠKOM FAKULTETU! Voditeljka Pinka nema ni dan staža u struci!
Ana Radulović već godinama je prepoznatljivo lice domaće javne scene. Iako publiku redovno ostavlja bez daha svojim atraktivnim izgledom i voditeljskim angažmanima, mnogima je promakla informacija o njenom obrazovanju i činjenica da ima fakultetsku diplomu.
Voditeljka je u više navrata naglašavala da joj je obrazovanje izuzetno važno, te je uspešno završila studije ekonomije. Kako je svojevremeno otkrila, taj smer je odabrala kako bi imala čvrstu podlogu za budućnost, iako ju je životni put kasnije spontano odveo pred kamere.
"Znala sam oduvek da želim da imam završen fakultet, nekako zbog sebe, ali u tom trenutku sam izabrala da to bude ekonomija jer mi je to bila podloga za dalje da lakše izaberem čime ću se baviti, međutim, novinarstvo sam krenula spontano i pronašla se, prelepo se osećam u ovom poslu i ne bih ga menjala ni za šta".
Podsetimo, voditeljka je bila u braku sa pevačem Mirčetom Radulovićem, sa kojim je nakon razvoda ostala u korektnim odnosima, prvenstveno zbog dobrobiti njihovog zajedničkog sina.
"To mi je bio šok"
Podsetimo, voditeljka je nedavno govorila i o izazovima majčinstva, priznajući da joj period prilagođavanja na ulogu majke nije bio nimalo lak. Istakla je da joj je u početku bilo veoma teško da se snađe u novoj životnoj ulozi.
"Sa 23 godine sam dobila Kostu i bilo mi je jako teško. Mi smo želeli i da smo radili na tome da osnujemo porodicu, bila sam presrećna kada sam zatrudnela. Ali trenutak kada dođe dete na svet, koliko god da mi želimo i koliko god da mi mislimo da smo spremni i koliko god mi imali godina. Mislim da je to nešto sasvim novo i da niko zapravo nije spreman dok ne dođe taj trenutak. Meni se to dešavalo u periodu života kada su sve moje drugarice završavale fakultet ili izlazile ili putovale. Tad su krenuli oni studentski dani najjače što bi se reklo i nekako tad krećeš i da budeš i samostalan. Sve moje drugarice i celo moje okruženje je uživalo u nekim drugim stvarima. Naravno da sam uživala u tome što sam dobila dete, ali je meni to bio šok. Sećam se, ljuljam Kostu, uspavljujem ga, plače on, plačem ja. Ne kaže se džabe "drugo stanje" i ona postporođajna depresija. Ja smatram da nisam bila, ali sam bila na korak do toga. To je najlepše što mi se desilo, ali jesu bili jako teški ti prvi trenuci", rekla je tada za Blic.