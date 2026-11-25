"To mi je bio šok"

"Sa 23 godine sam dobila Kostu i bilo mi je jako teško. Mi smo želeli i da smo radili na tome da osnujemo porodicu, bila sam presrećna kada sam zatrudnela. Ali trenutak kada dođe dete na svet, koliko god da mi želimo i koliko god da mi mislimo da smo spremni i koliko god mi imali godina. Mislim da je to nešto sasvim novo i da niko zapravo nije spreman dok ne dođe taj trenutak. Meni se to dešavalo u periodu života kada su sve moje drugarice završavale fakultet ili izlazile ili putovale. Tad su krenuli oni studentski dani najjače što bi se reklo i nekako tad krećeš i da budeš i samostalan. Sve moje drugarice i celo moje okruženje je uživalo u nekim drugim stvarima. Naravno da sam uživala u tome što sam dobila dete, ali je meni to bio šok. Sećam se, ljuljam Kostu, uspavljujem ga, plače on, plačem ja. Ne kaže se džabe "drugo stanje" i ona postporođajna depresija. Ja smatram da nisam bila, ali sam bila na korak do toga. To je najlepše što mi se desilo, ali jesu bili jako teški ti prvi trenuci", rekla je tada za Blic.