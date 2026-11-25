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Dok pravi Alen Hasanović važi za smernog i dobrog dečka, a pre svega odličnog pevača, njegov lažni dvojnik pronašao je način da na njegovom imenuzaradi novac.

Kako saznajemo, iza lažnog profila na Instagramu krije se muškarac koji se predstavlja kao poznati pevač, dopisuje se sa njegovim obožavateljkama, stiče njihovo poverenje, a potom im traži novac.

Prevara

– Koristi veštačku inteligenciju da bi bio uverljiviji i da bi lakše ostvario komunikaciju sa njima. Na primer, jednoj devojci je poslao fotografiju na kojoj je moj lik kako sedi i pije kafu u kućnoj atmosferi, a ona mu je poverovala – kaže Alen.

Pojedine obožavateljke, verujući da se dopisuju sa pravim Hasanovićem, uplaćivale su novac na račun prevaranta.

1/5 Vidi galeriju Alen Hasanović Foto: Printscreen

– Tražio je čak i 2.000 evra pojedinima i obećavao im da će se upoznati sa mnom. Desilo se i to da mi je na nastupu u Sloveniji prišla jedna starija žena da se upoznamo, tvrdeći da se sa mnom dopisivala i da smo se muvali. Van sebe sam od šoka zbog svega što mi se dešava.

Oglasio se

Pevačeva popularnost postala je sredstvo manipulacije, a njegova publika meta finansijske prevare. Zanimalo nas je da li je Alen ceo slučaj prijavio policiji.

– Proces je u toku, prikupljaju se dokazi i nadam se da će ta osoba biti kažnjena što pre.

1/7 Vidi galeriju Alen Hasanović se razveo Foto: Printscreen/Facebook, Printscreen

S obzirom na to da je pevač trenutno emotivno slobodan, ostaje nam da se nadamo da mu lažni dvojnik neće preoteti obožavateljke i da one, uprkos gorkom iskustvu, neće izgubiti simpatije prema pravom Alenu.