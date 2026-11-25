"SAMA SAM POSTAVILA KAMERU" Suzana Mančić progovorila o kultnom snimku: Šta koga briga?
- Suzana Mančić je rekla da je privatni snimak sama napravila, verujući da ga niko neće videti, i da je kameru postavila lično.
- Otkrivanje snimka doživela je kao šok i strah, uz osećaj da joj je narušena reputacija i stvorena pogrešna slika u javnosti.
- U početku je pokušavala da otkrije ko je snimak pustio, ali je odustala da bi sačuvala razum i nastavila život.
Poznata voditeljka Suzana Mančić progovorila je svojevremeno o detaljima velikog skandala u čijem se epicentru našla pre čak 21 godinu, kada je njen privatni video-snimak dospeo u javnost. Kako je istakla, sporni zapis napravila je sama, verujući u tom trenutku da ga niko drugi nikada neće videti.
Govoreći o tome kako je snimak uopšte nastao, Suzana je naglasila da je reč bila isključivo o njenom izboru, mada je posledica postala svesna tek nakon što je načinjena nepopravljiva šteta:
„Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: 'Dobro je ovo ispalo'. I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta“.
Šok, strah i narušena reputacija
Saznanje da je njena najdublja intima postala tema o kojoj bruji ceo region voditeljka je doživela kao ogroman šok, a nastali strah trajno je promenio njen položaj u javnosti:
„Prvo sam osetila nevericu, a u sledećoj sekundi sam mislila da ći da padnem u nesvest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće.To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile pre 30 godina su mislile da se ja tim bavim“.
Odustajanje od potrage za krivcem zarad spasavanja razuma
U prvim trenucima nakon što je materijal procurio, Mančićeva je pokušavala da otkrije identitet osobe koja je plasirala snimak. Ipak, uviđajući da je traganje vodi u očajanje i narušava joj psihičko zdravlje, presekla je tu istragu i donela odluku da krene dalje:
„Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu“, rekla je svojevremeno za medije.
Pogledajte dodatni snimak: