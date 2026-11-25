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Poznata voditeljka Suzana Mančić progovorila je svojevremeno o detaljima velikog skandala u čijem se epicentru našla pre čak 21 godinu, kada je njen privatni video-snimak dospeo u javnost. Kako je istakla, sporni zapis napravila je sama, verujući u tom trenutku da ga niko drugi nikada neće videti.

Govoreći o tome kako je snimak uopšte nastao, Suzana je naglasila da je reč bila isključivo o njenom izboru, mada je posledica postala svesna tek nakon što je načinjena nepopravljiva šteta:

„Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: 'Dobro je ovo ispalo'. I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta“.

Šok, strah i narušena reputacija

Saznanje da je njena najdublja intima postala tema o kojoj bruji ceo region voditeljka je doživela kao ogroman šok, a nastali strah trajno je promenio njen položaj u javnosti:

„Prvo sam osetila nevericu, a u sledećoj sekundi sam mislila da ći da padnem u nesvest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće.To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile pre 30 godina su mislile da se ja tim bavim“.

Odustajanje od potrage za krivcem zarad spasavanja razuma

U prvim trenucima nakon što je materijal procurio, Mančićeva je pokušavala da otkrije identitet osobe koja je plasirala snimak. Ipak, uviđajući da je traganje vodi u očajanje i narušava joj psihičko zdravlje, presekla je tu istragu i donela odluku da krene dalje:

„Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu“, rekla je svojevremeno za medije.

Pogledajte dodatni snimak: