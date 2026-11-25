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Voditeljka Jovana Jeremić u više navrata pričala je o komplikovanom odnosu sa majkom. Mama Olga joj nije bila na nedavnom venčanju sa Milošem Stojanovićem Tigrom, dok je Jovana jednom prilikom otkrila šta joj želi majka, što joj se nimalo ne dopada.

Jovana Jeremić šokirala

- Trenutno Lea i moja mama pričaju telefonom i moja mama izjavljuje jednu fenomenalnu stvar iako imam 35 godina. Moja mama izjavljuje da treba da završim da budem notar, e moja majko... Zbog toga sam sa 18 otišla od kuće, moja mama se nikad neće pomiriti da joj je ćerka mega zvezda! Ona bi mene da stavi da ja budem notar - ispričala je Jovana, vidno začuđena onim što čuje, pa dodala:

- Samo mi još fali da budem notar! Sve sam u životu bila samo notar nisam! Daj da završim i za tog notara i da joj to donesem. Da li će biti jednom zadovoljna ili ću ja uvek biti najgora od sve dece!

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Kurir Televizija

Koliko je njihov odnos buran i specifičan najbolje svedoči situacija iz perioda dok je Jovana radila na televiziji Hepi, kada je njena majka povukla potez koji je šokirao sve.

- Moja majka je zvala vlasnika televizije Hepi, gde sam ranije radila i tražila da mi daju otkaz. To je istina, to može i ona da potvrdi. On koji daje otkaze svima kao poklone za Novu godinu mene nije hteo da otpusti. Moja majka mu je rekla: "Da joj daš otkaz, ona ne može da položi krivično pravo zbog tvoje televizije" - ispričala je Jovana svojevremeno i iznenadila javnost.

Voditeljka ne krije da su njih dve po karakteru veoma slične, zbog čega često dolazi do varnica, pa majku na svako malo blokira na društvenim mrežama.

Olga je tako jedno vreme sa njom komunicirala preko Jovaninog tadašnjeg partnera Dragana Stankovića.

- Moja mama je često na blok listi, takvi su nam karakteri, onda oni komuniciraju sa Draganom. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene. Smatram da sam uspela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke - priznala je Jeremićeva, dodajući ipak da majku poštuje i da je od nje nasledila "sposobnost, čast i preduzetnički duh".

Jovanina mama kaže: "Dajem joj savete, al' nisam sigurna da li sluša"

Sa druge strane, Olga se retko pojavljuje u medijima, ali je jednom prilikom stala pred kamere i bez dlake na jeziku otkrila šta zamera ćerki.

1/7 Vidi galeriju Odnos voditeljke Jovane Jeremić i njene majke Olge godinama intrigira javnost, budući da je njihov odnos prolazio kroz različite faze, od velikih nesuglasica do trenutaka međusobne podrške i razumevanja Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči. Nikad dosad nisam dala izjavu za televiziju. Ja Jovani dajem 101 savet, ali nisam baš sigurna da li sluša - poručila je tada Jovanina majka.