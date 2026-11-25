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U toku je još jedno izanje radio-emisije "Amnezija". Voditelji i urednici emisije Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš ugostili su Milicu Vidaković i Trifka.

- Da li nije rano za kombinaciju jer imaš 20 godina? Zar ne treba da ideš u bioskop i držiš se za ruku? - upitao je Janjuš.

- Ne, to nije moj fazon. Ne mogu da mi neko drvi. Zašto bih ja ulazila u vezu da bih nekog isponižavala? Znam da neću uraditi stvari koje traže od mene. Bila sam ja povređena, prešla sam preko toga. Moja najduža veza je dva i po meseca. Ja stvarno ne mogu da trpim, meni to biće ne da - govorila je Milica.

- Ti voliš muškarce i preferiraš žene - dodao je Karić.

- Ovde su mi nekako žene lepše od likova. Bolji mi je s*ks sa likom. Žene me više zadovolje na emotivnom nivou. Ja kad vidim lepu ženu malo mi je... Sa 14 sam imala prvu devojku, a pre toga ni dečka nisam imala. Ja sam osetila privlačnost i kad vidim lepu ženu osetim se kao muškarac. Ja preferiram da obe budemo žene u ženskoj energiji jer ne mogu da dođem da glumim nešto što nisam. Ja biram ribe oko mene da bude ženstvene, a ne da bude ono muško ili žensko - pričala je ona.

Foto: Kurir

- Da li si primetila da se dopadaš Trifku? - pitao je Janjuš.

- Ja mislim da je to šala, a kad mislim da nije šala to mudro ignorišem - rekla je Milica.

- Ja sam pustio vreme da se malo upoznamo - dodao je Trifko.

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