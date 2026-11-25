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Voditelj Darko Tanasijević prvi put je otvoreno govorio o detaljima iz svog privatnog života, prisetivši se samih početaka karijere, izazovnih trenutaka i teškog perioda kroz koji je prolazio. Bez ulepšavanja, otkrio je sa kakvim se sve preprekama suočavao na svom profesionalnom putu i koliko je truda bilo potrebno da bi danas bio tu gde jeste.

Darko je rekao da je oduvek znao da će biti voditelj, ali da njegov put do TV ekrana nije bio nimalo lagan.

- U trećoj godini ja ponovo nisam bio na budžetu pošto sam iz svih novinarskih predmeta imao desetke... ali ove ostale koje me nisu interesovali tu daj šesticu, sedmicu, šta god i da prođem i onda nisam imao dobar uspeh. I vratili su me tad u Kovin i rekli su mi nemamo više da te finansiramo da živiš tamo. U jednom trenutku čak mi se desilo da uopšte nisam izlazio ono mesec dana iz sobe, mesec i po - rekao je Darko prisetivši se samih početaka.

Bušenje guma i pretnje

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Kao voditelj rijaliti programa doživljavao je velike neprijatnosti od gledaoca ovog formata.

-Imao sam situaciju da su mi bušili gume, da su mi grebali automobil... Vadim iza zadnje tablice registarske uređaj za praćenje koji je umotan u foliju koji je nekome poslužio da locira moj automobil- rekao je Darko i otkrio detalje paranoje u koju je upao nakon toga.

"Aneli i Car se brukaju"

Za vezu Aneli Ahmić i Filipa Cara nije imao lepe reči.

- Strašne su stvari koje dozvoljavaju da rade jedno drugom — načini na koje teraju inat, izazivaju ljubomoru i prevashodno načini na koje se vređaju. Bude onako smešno kad u nekim trenucima Car brani Aneli od njenih neprijatelja koji svašta govore, a pritom ti si je uvredio mnogo više nego svi oni zajedno, jer tvoje uvrede nju bole. Dozvoljavaju sebi užasne stvari, a već su zreli ljudi — ona ima 38, on 34 godine, oboje su roditelji... Brukaju se.

O pobedniku Elite 10 i novim ulascima

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Sasvim je moguće da pobednik Elite 10 još nije ni ušao. U samoj superfinalnoj noći, kada biste znali koliko se ti glasovi prelivaju i menjaju iz minuta u minut, shvatili biste da ništa nije gotovo do samog kraja - rekao je on, pa se osvrnuo i na nove ulaske u Elitu 10 koji će, kako je rekao, napraviti haos u Beloj kući.

kurir.rs/blic