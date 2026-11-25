Slušaj vest

Dok se Beograd sprema za dva koncerta Jakova Jozinovića, koji će ove subote i nedelje nastupiti u Beogradskoj areni, pevačica Ivana Milojević priznaje da ju je euforija oko mladog hrvatskog izvođača nekako zaobišla.

Pevačica oštro o Jakovu

– Baš nisam njegov fan, ni sada ni onda kada je imao najveći hajp, dok je punio dvorane Sava centra i dok su svi ludeli za njim. Nemam ništa protiv dečka, on je ovako super, lepo peva i uspeo je, svaka mu čast! Ja bih radije otišla na koncert nekog pevača koji peva svoje pesme i koji ima bogatiju muzičku karijeru. Zna se za koga su velike bine.

1/4 Vidi galeriju Ivana Milojević Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

Izgleda da Jakov ipak nije uspeo da osvoji srca baš svih žena u Srbiji, a među onima koje su ostale imune na njegov šarm našla se i "estradna Hurem", kako pojedini nazivaju Ivanu.

– Ja bih, na primer, volela da jednog dana održim koncert u Sava centru ili Beogradskoj areni na kojem ću pevati svoje pesme. To bi za mene bio najveći uspeh. Opet kažem, nemam ništa protiv njega. Ako on smatra da je ovim uspeo, onda super.

Progovorila o skandalu

Ivana se osvrnula i na činjenicu da se pojedini pevači koji su podržavali Jakova nisu oglasili kada se mladi pevač našao u centru skandala zbog izvođenja Tompsonove pesme.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

– U takvim kriznim situacijama najbolje vidimo koliko je estrada iskrena. On najbolje zna ko mu je u tom trenutku pružio podršku i ko mu je pravi prijatelj. Mnogi dođu na koncert samo da bi se slikali u prvom redu, a kad zagusti, onda se povuku.

Na pitanje da li bi snimila duet sa Jakovom, Ivana kaže da ne bi imala ništa protiv, ali nam je naglasila da u decembru objavljuje novu pesmu koju joj je radio reper Gazda Paja.