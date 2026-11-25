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Regionalna muzička zvezda Tea Tairović prisetila se svog velikog koncerta u beogradskoj Areni iz 2024. godine, pa je tom prilikom otkrila kako je tada gledala na svoj uspeh, ali i koliko je zahvalna Bogu i publici što su joj dali šansu.

Tea je emotivnom objavom izazvala lavinu komentara na društvenoj mreži, a u komentarima je i ovog puta dobila ogromnu podršku svojih prijatelja, saradnika i kolega.

- BAKŠIŠ BEOGRADSKA ARENA 1 (2024) U ovom periodu kada sam imala dovoljno vremena da se saberem i oduzmem, pogledam malo preko ramena, shvatam da nemam dovoljno reči da se zahvalim Bogu i publici što ste mi dali šansu… Moram da priznam da nikada u potpunosti nisam bila zadovoljna svojim učinkom, nikada u potpunosti spokojna tu gde jesam, nikada u potpunosti sigurna u sebe i dovoljno gorda da kažem da sam dovoljno dobra (ili ne daj Bože najbolja) Danas grlim sebe iz 2024. godine, čestitam sebi i zahvaljujem sebi - napisala je Tea putem Instagrama gde je objavila i snimke sa koncerta u Areni.

Podsetimo, Tea je pre oko mesec dana imala operaciju nakon što joj je pukao krvni sud u stomaku. Pevačica se tada obratila svojim pratiocima na Instagramu i otkrila šta joj se desilo, ali i da će neko vreme imati period oporavka.

- Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas iz bolničkog kreveta, nažalost. Želim da vas obavestim da se, nažalost, sigurno veću moju nego vašu, u nekom narednom periodu nećemo družiti, zbog mojih zdravstvenih problema. Operisana sam, dobro se osećam, nadam se da će mi oporavak biti što brži. Dakle, biću dobro, oporavljam se, objasniću šta se desilo da ne bi bilo izmišljanja dijagnoza i dodavanja i tako dalje...Pre svega, želim da kažem da je ovo jedna velika opomena za mene, a može biti i poruka za nekoga da morate da slušate svoje telo i voditi računa o svom telu - poručila je Tea tada, a potom je dodala:

- U nedelju ujutru, 25. oktobra mi je pukao krvni sud u stomaku, i naravno, ja sam ignorisala bolove, poruke mog tela da moram da prikočim malo, jer sam oduvek verovala da sam ja super žena i idalje u to verujem, ali moje telo se nije baš sa tim složilo. Ja sam posle koncerta u Frnkfurtu imala stomak pun krvi, čak sam i odbila da budem hospitalizovana u Frankfurtu, verujući da sam ja u redu. Vratila sam se u Beograd i sada sam, na kraju krajeva tu gde jesam, operisana sam i sigurno je bolje tako. Žao mi je, nadam se da ću se oporaviti što pre, jer sam pre svega potrebna sebi zdrava, a onda naravno i na bini, koja je moj život i koja je veći deo moje ličnosti. Puno vas voli i ljubi vaša Tea.

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