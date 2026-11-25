Slušaj vest

Pevačica Nada Obrić (78) tokom višedecenijske karijere otpevala je neke od najlepših hitova narodne muzike, ali je njen privatni život u više navrata bio u centru pažnje javnosti. Iza sebe ima dva braka i brojne životne izazove, a priča o tome kako se nosila sa neverstvom drugog supruga i danas ostavlja mnoge u šoku.

Nada ne samo da je bila svesna da je suprug vara, već je u trenucima krize preuzimala potpuno neočekivanu ulogu - tešila ga je nakon njegovih svađa sa ljubavnicom.

Nakon kraha prvog braka, iz kog ima ćerku i sina, a koji se završio zbog neambicioznosti njenog tadašnjeg partnera, Nada je 15 godina provela u bračnoj zajednici sa Aleksandrom Acom Ivanovićem. Ipak, kako je popularnost rasla, tako su u braku počele nesuglasice, a Nada je otvoreno objasnila kako popularnost utiče na muškarce:

1/6 Vidi galeriju Nada Obrić Foto: ATA images

- Mislim da su moji problemi s mojim drugim mužem počeli jer se on nije mogao nositi s mojom popularnošću. Znate, svi se oni u nas zaljube zato što smo mi to što jesmo, imenom i prezimenom, što smo zvezde i pevačice. Jedno vreme su ponosni na nas, zaljube se, jure, putuju, voze nas. To sve bude tako dok ih ne zaustavi prvi policajac i kaže mu: 'Sad bih ti uzeo dozvolu, ali neću zbog Nade!' Tada si mrtav, gotovo je, nema više ispravke. Počinje se ponašati kao da sam mu ja ljuti poslovni rival.

Kada su u braku nastupili još teži dani i kada je saznala za paralelne veze, Nada nije želela da pravi skandale. Umesto toga, izabrala je reakciju koja je i samog supruga ostavila bez teksta.

- Ne samo da sam znala da me vara, nego sam ga i tešila zbog njegovih problema s ljubavnicom. Govorila sam mu da ne bude nervozan. Rekla sam mu jednom: 'Ne brini se, pomirićete se dok je tebe i tvog novčanika'.

Pobedila opaku bolest i pronašla mir

1/4 Vidi galeriju Nada Obrić u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" Foto: Printscreen Pink

Pored bračnih brodoloma, Nada Obrić je tokom života pokazala neverovatnu snagu i u najtežim zdravstvenim borbama.

- Ja sam prošla zdravstveno, verovatno znate sve šta, ne ponovilo se nikad nikome. Mi nećemo pričati, molim vas, o tome. I mene je spasio valjda i taj moj duh i ta moja želja i ja sam jednostavno sama sebi rekla svaki put, a to mi se desilo četiri puta: "Ja moram da živim, ja moram da preživim." Uvek sam... uvek su deca bila ta, naravno, zbog kojih sam se jako borila, i onda to valjda i dragi Bog vidi, pa to tako i napravi. Otkud znam, ne znam. Rekao mi je čuveni ovaj doktor za štitnu žlezdu kad sam bila na pregledu: "Bože, u celoj svojoj karijeri nisam video tri karcinoma na tri različita mesta, nijedan ni sa jednim veze nema, a vi kao da ste oslobodili Beograd!" I onda sam ja rekla: "Doktore, morate se sa mnom družiti... mnogo ste tmurni!".