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Pevačica Snežana Đurišić suočila se sa ogromnim životnim udarcem kada je pre 11 godina iznenada ostala bez supruga Slobodana Gvozdenovića. Tragedija se odigrala u Beču, gde su otputovali zajedno.

Gubitak životnog saputnika nakon 36 godina braka ostavio je dubok trag i uveo Snežanu u stanje teške depresije i izolacije.

- Za sebe u svojoj glavi ja nisam imala tu dijagnozu, ali sam videla da nešto nije u redu, jer mi je odgovarala samoća. Smetala su mi čak i moja deca i svako ko boravi u kući više od pola sata. Odlazila sam da radim i brzo se vraćala kući samo da budem sama. Gledala sam serije i igrala igrice, samo da budem sama.

Niz porodičnih tragedija u tom periodu potpuno ju je slomio, a mirenje sa sopstvenom nemoći bilo je najteže:

- Izgubila sam brata, pa supruga, pa oca. Gubitak supruga je bio veoma surov i to mirenje sa nemoći koju čovek ima... Ja sam i borac i aktivna i spretna, i sve što poželim završim i sada sam posle 36 godina ostala bez svog supružnika. Imao je infarkt. Samo je bilo pitanje, kako to može da ga više nema. Ta nemoć je mene odvela u depresiju. Ceo život se na mene sručio. Godinu dana nisam mogla da ne zaplačem na pomen imena mog muža. Znala sam da dok to ne prođe da ne treba da idem negde. Onda sam se sa jednom koleginicom čula, koja je imala istu situaciju i ona me je uputila na duhovnika. Uzela sam sve te podatke i tek posle mesec dana kada me je uhvatio taj napad, i okrenula sam telefon oko 10 uveče tadašnjeg monaha. Vodio se neki razgovor koga se ja ne sećam. Ali zanimljivo je da sam osetila olakšanje nakon tog razgovora. Imala sam i odlazak kod psihologa i nakon godinu dana sam osetila olakšanje.

Iako je u grudima osećala neizmernu tugu i bol, Snežana ističe da je uspela da prebrodi krizu bez medikamenata, pronalazeći mir u razgovorima, molitvi i postepenom povratku poslu:

- Hvala Bogu, ja sam prošla bez lekova. Kada sam pričala sa duhovnikom, bude mi lakše na sat, dva, a posle toga se povećava na duži vremenski period. Ja sam se i molila i razgovarala. Taj pritisak - izađi među ljude, trgni se... To meni nije prijalo. Javim se deci, slažem ih da idem da spavam, i uzmem tablet i igram neke gluposti. Ja sam tako radila, to je trajalo i po celu noć. Ali nisam imala strahove. Trajalo je godinu i po dana. Postalo je bolje kada sam otišla na veselje da radim i nisam odmah otišla kući. To je išlo mic po mic. Prošle su četiri godine pre nego što sam pogledala čoveka sa kojim danas živim.

Morala da proda vilu na Dedinju

Podsetimo,, Snežana je sa suprugom živela u vili na Dedinju koju je morala da proda da bi vratila dugove.

- Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva devera i mužem, tu smo svi živeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim. Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla.