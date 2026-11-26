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Pevačica Edita Aradinović nastupila je u jednoj beogradskom lokalu, a pred izlazak na binu sa pripadnicima sedme sile razgovarala je o majčinstvu, odnosu sa bivšim partnerom, gradnji kuće na Avali, ali i sve češćim incidentima čije su mete njene kolege sa estrade.

Edita nije krila da je zabrinuta za bezbednost svoje naslednice Zoje, naročito nakon paljenja automobila poznatih ličnosti, pa je u šaljivom tonu poručila da ne želi da se nađe na meti onih koji veruju da estrada raspolaže velikim svotama novca.

– Mnogo sam zabrinuta. Baš sam o tome pričala pre neki dan. Ja kačim kuću na Avali... Nemojte, molim vas, mene da palite, ja sam samohrana majka. Ljudi misle da imaš novca, da te neko reketira i traži od tebe novac. Odakle mi? Nemojte me dirati, molim vas, ne znam ni sama gde sam – rekla je Edita, a potom istakla da nikada nije dobijala pretnje niti je bila žrtva reketiranja.

– Ne, ne daj Bože. Nikad u životu. Ne verujem da će ni sada. Malo sam se i našalila.

Podigla kredit u osmom mesecu trudnoće

Pevačica je otkrila da je odluku o kupovini kuće na Avali donela u poodmakloj trudnoći, te da nekretninu finansira iz kredita koji otplaćuje zahvaljujući nastupima.

– U osmom mesecu trudnoće donela sam odluku da kupim kuću jer sam zamislila sebe, svoje dete i moje pse u kući, u dvorištu. To u ovim vremenima zvuči preluksuzno, a zapravo sam za to digla kredit, izdvajam rate. Nije to kao da sedim, ležim i uživam. To je jedna surova borba, ali jedna prelepa borba. Bogu hvala da radim takav posao da mogu da isplaćujem rate na vreme – rekla je pevačica.

1/3 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Kurir

Aradinovićeva je objasnila i zbog čega na društvenim mrežama deli gotovo svaki detalj uređenja budućeg porodičnog doma, uprkos negativnim komentarima koje dobija.

– Neko govori: "Jao, ajde, dosadna si, kao da si se jedina porodila". Za mene je to novo. Prvi put postajem majka. Meni je duša puna da to podelim, zato što će sutra Zoja da bude žena, devojka, i ljudi će moći da joj kažu: "Mama se za tebe borila". Želim da je sačuvam, da je zaštitim, da joj pokažem sve ono što smatram da jedna majka treba.

Otkrila u kakvom je odnosu sa ocem svog deteta

Iako više nisu u emotivnoj vezi, Edita o ocu svoje ćerke govori sa velikim poštovanjem. Kako je istakla, trenutno nije zainteresovana za novu ljubav, a bivšeg partnera i dalje smatra srodnom dušom.

– Zoja ima divnog oca, a ja divnog prijatelja, koji je za sada jedini muškarac u mom životu. Potpuno sam nezainteresovana za tu stranu, najiskrenije – rekla je Edita, pa se osvrnula na njihov odnos:

– Mi smo srodne duše. Trebalo je da se sretnemo i ja sam mnogo srećna što je on otac. Da je trebalo da bude drugačije, nije. Volim svoju ćerku najviše na svetu, toliko liči na njega i ja u njoj vidim njega. On je toliko posvećen. Mi smo divni partneri kao roditelji Zoje.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

Pevačica je otkrila i da se po karakteru znatno razlikuju, ali da su ih povezala teška životna iskustva.

– On je zapravo jako miran, njegov nervni sistem je potpuno drugačiji od mog. On je podržavajući čovek, ostvaren čovek, neko ko je prošao mnogo teške trenutke odrastanja. Ne bih da ga izlažem javnosti, niti bi on to voleo, niti ja to želim. Zato kažem da smo srodne duše, jer smo prošli stvarno mnogo teške životne situacije i vrlo dobro se čitamo, razumemo i poštujemo. Kroz njega učim granice, učim kako treba da se ponašam kao žena, kao majka, i on mi pomaže da budem bolja verzija sebe.

Na pitanje da li imaju nesuglasice u vezi sa vaspitanjem naslednice, odgovorila je odrično.

– Mi je obožavamo, bukvalno umiremo za njom. Plače on, plačem ja kad je gledamo, tako na smenu. Mnogo je emotivno.

Ne želi novog muškarca u svom životu

Edita smatra da je pred njom dug period rada na sebi pre nego što bude spremna da ponovo uplovi u emotivnu vezu.

– Odlučila sam da uopšte neću da obraćam pažnju na udvarače, jer svakakvih ljudi ima. Mislim da mene čeka jedna decenija ozbiljnog rada na sebi da bih mogla eventualno nekoga da prihvatim, dovedem u svoj život i da taj neko bude vredan. Da vidi mene kao pravu ženu, običnu ženu pre svega, pa onda javnu ličnost, ali prvenstveno moje dete.

18:07 Edita Aradinović intervju Izvor: Kurir

Angažovala dadilju sa 20 godina iskustva

Kako bi uskladila poslovne obaveze sa majčinstvom, pevačica je angažovala dadilju, čijim je radom prezadovoljna. Iako joj je i porodica na raspolaganju, smatra da je u pojedinim situacijama jednostavnije sarađivati sa profesionalcem.

– Za sada, da kucnem u drvo, imam predivnu ženu koja se time bavi 20 godina. Stvarno je sve super. Ćerkica mi je mnogo dobra i zahvalna. Liči na oca u svakom smislu. Ja sam, kako mama kaže, bila nemirno dete, a ona je mnogo mirna i dobra. Ona je jedan nežni cvetić.

Progovorila o odnosu sa sestrom Indi

Tokom razgovora Edita se osvrnula i na odnos sa sestrom Indirom Aradinović Indi, ističući da javnost često pogrešno tumači njene izjave zbog sarkazma kojem je sklona.

– Niko ne razume kad ona odgovori nešto bezobrazno. Ko je poznaje, razume da su vrlo često njeni odgovori sarkastični – objasnila je Edita, a na pitanje u kakvim su danas odnosima, odgovorila je:

– Odličnim. Baš smo dobre. Uvek i zauvek ćemo biti dobre. Nikad u životu nećete čuti nešto drugo.

Evroviziju nazvala prevarom

Aradinovićeva je bila izričita i kada je reč o eventualnom učešću na izboru za predstavnika Srbije na Evroviziji.

– Ja to niti pratim, niti me zanima. Meni je taj Evrosong, iskreno da vam kažem, takva prevara. Nekako se to sve srozalo u mojim očima, što ne mora da znači da je tačno. Mislim da su se poremetile neke vrednosti i to je to.

Komentarisala izjavu Veljka Ražnatovića

Pevačica se osvrnula i na nedavnu objavu Veljka Ražnatovića o suknjici koju su njegovom sinu obukli u vrtiću, a koja je izazvala polemiku u javnosti, ali nije želela da zauzme isključiv stav.

– Ja se još učim da budem roditelj. Nisam najpametnija. Razumem i njegovu zabrinutost i njega kao ličnost, poznavajući ga, pošto ga znam. Otprilike sam mogla da pretpostavim takvu reakciju, ali razumem i drugu stranu. Moram stvarno ozbiljno da razmislim o tome da ne bih nešto pogrešno rekla.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Edita je priznala i da se često preispituje zbog količine privatnih informacija koje iznosi u javnost, ali da ne želi da gradi karijeru predstavljajući se drugačijom nego što jeste.