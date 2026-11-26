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Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od najbogatijih srpskih biznismena Filipa Ceptera, proslavila je očev rođendan u luksuznom ambijentu, a nizom fotografija koje je objavila na Instagramu pokazala je koliko je bliska sa čovekom koji ju je odgajio.

Naslednica poslovne imperije za ovu posebnu priliku odabrala je elegantno izdanje, dok se njen otac pojavio u tamnom odelu, beloj košulji i kravati.

Slavljenička večera upriličena je u otmenom restoranu, a pred slavljenikom se našla i posebno dekorisana poslastica sa rođendanskom čestitkom na francuskom jeziku.

Dva strelca

Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima Ema grli oca, drži ga za ruku i sa osmehom ga posmatra, dok joj on uzvraća pogled. Ćerka milijardera uz zajedničke fotografije napisala je samo dve reči:

– Dva strelca.

Ema je pokazala i raskošan enterijer sa mermernim podovima, masivnim stubovima, pozlaćenim detaljima i velelepnim lusterima, ispod kojih je pozirala sa ocem.

Za slavlje je odabrala dugu haljinu sa motivima leptira u zlatnim, smeđim i narandžastim tonovima, a kosu je skupila u elegantnu punđu. Modnu kombinaciju upotpunila je zlatnim nakitom, skupocenim prstenjem i crnom prošivenom torbicom modne kuće Šanel sa zlatnim lancem.

1/7 Vidi galeriju Ema Cepter i Filip Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Usvojili su je pre 26 godina

Podsetimo, Filip Cepter, čije je pravo ime Milan Janković, i njegova supruga Madlena usvojili su Emu u decembru 2000. godine, čime je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Koliko je njen dolazak promenio njihov život, Madlena je svojevremeno govorila u medijima, ističući da joj je majčinstvo donelo posebnu vrstu ispunjenja.

Ema je odrastala okružena umetnošću, putovala je širom sveta i školovala se u inostranstvu. Porodica Cepter poseduje i raskošnu vilu na beogradskom Dedinju, koja je dobila ime upravo po njihovoj mezimici.

Završila master studije u Londonu

Iako joj porodično bogatstvo omogućava život na visokoj nozi, Ema se posvetila obrazovanju i završila master studije psihologije u Londonu.

Na njenom diplomiranju bio je i Filip, kojem se naslednica tom prilikom javno zahvalila na podršci tokom školovanja, ali i u svim drugim životnim okolnostima.

1/12 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

– Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu – napisala je tada Ema.