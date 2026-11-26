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Reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nije čekao decembar da bi u svom domu napravio prazničnu atmosferu. Muzičar je na Instagramu pokazao kako je dekorisao luksuznu nekretninu u beogradskom naselju Žarkovo, čija se vrednost procenjuje na milion evra.

U kući koja se prostire na više od 700 kvadratnih metara reper je pronašao dovoljno prostora za jelku sa crvenim i zlatnim ukrasima, veliku figuru Deda Mraza, ali i novogodišnjeg patuljka.

Ipak, osim praznične dekoracije, pažnju privlači i nesvakidašnje uređenje dnevnog boravka, u kojem je Vuk objedinio prostor za odmor, zabavu i rad.

Na jednom od zidova nalazi se veliki, posebno osvetljen portret američkog repera Tupaka Šakura, ispod kojeg su smeštene porodične fotografije.

Pored bele garniture za sedenje, u prostranoj prostoriji nalazi se bilijarski sto, dok je deo doma rezervisan za muzičku opremu i snimanje pesama. Reper u kući ima i klavir, a prazničnim ukrasima dekorisao je i stepenište.

Dok je snimao unutrašnjost nekretnine, društvo mu je pravio njegov kućni ljubimac, jorkširski terijer.

1/4 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Printscreen/Instagram

Bogatstvo nasledio od pokojnog oca

Vuk Mob nikada nije skrivao da je materijalno obezbeđen i da muzika nije njegov jedini izvor prihoda. Svojevremeno je govorio o nasledstvu koje mu je ostavio pokojni otac, ali i poslovima u koje je samostalno ulagao novac zarađen tokom karijere.

– Imam nekretnine, imam restorane, imam gomilu nekih stvari – izjavio je ranije reper.