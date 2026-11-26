U VILI OD MILION EVRA VEĆ STIGLA NOVA GODINA! Srpski reper okitio dom od 700 kvadrata, usred dnevne sobe bilijar, a na zidu svetska zvezda (FOTO)
Reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nije čekao decembar da bi u svom domu napravio prazničnu atmosferu. Muzičar je na Instagramu pokazao kako je dekorisao luksuznu nekretninu u beogradskom naselju Žarkovo, čija se vrednost procenjuje na milion evra.
U kući koja se prostire na više od 700 kvadratnih metara reper je pronašao dovoljno prostora za jelku sa crvenim i zlatnim ukrasima, veliku figuru Deda Mraza, ali i novogodišnjeg patuljka.
Ipak, osim praznične dekoracije, pažnju privlači i nesvakidašnje uređenje dnevnog boravka, u kojem je Vuk objedinio prostor za odmor, zabavu i rad.
Na jednom od zidova nalazi se veliki, posebno osvetljen portret američkog repera Tupaka Šakura, ispod kojeg su smeštene porodične fotografije.
Pored bele garniture za sedenje, u prostranoj prostoriji nalazi se bilijarski sto, dok je deo doma rezervisan za muzičku opremu i snimanje pesama. Reper u kući ima i klavir, a prazničnim ukrasima dekorisao je i stepenište.
Dok je snimao unutrašnjost nekretnine, društvo mu je pravio njegov kućni ljubimac, jorkširski terijer.
Bogatstvo nasledio od pokojnog oca
Vuk Mob nikada nije skrivao da je materijalno obezbeđen i da muzika nije njegov jedini izvor prihoda. Svojevremeno je govorio o nasledstvu koje mu je ostavio pokojni otac, ali i poslovima u koje je samostalno ulagao novac zarađen tokom karijere.
– Imam nekretnine, imam restorane, imam gomilu nekih stvari – izjavio je ranije reper.
Gojković je istakao da je tokom godina vodio računa o tome kako raspolaže zaradom od nastupa i da danas ubira plodove svojih investicija. Takođe je priznao da ga negativni komentari na račun njegovog imovinskog stanja ne pogađaju, budući da je odavno navikao na kritike javnosti.