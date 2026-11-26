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Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar juče su proslavili prvu godišnjicu ljubavi. Oni su svoju vezu nedavno krunisali i brakom, a voditeljka se sada prisetila njihovog prvog susreta.

Jovana je na Instagramu čestitala Tigru prvu godišnjicu ljubavi i otkrila kako se on ponašao tokom prve večeri.

- Ljubavi moja, srećna nam godišnjica. Godinu dana naše ljubavi. U ovo vreme 25.11.2025. si me zavodio da te vidim i obratim pažnju na tebe. Čak si ustao da bi mi privukao pažnju. Obigravao si na rođendanu na koji si došao da bi me sreo. Za godinu dana smo- počeli da živimo zajedno nakon 3 meseca, verili se nakon 4 meseca, venčali nakon godinu dana. Proputovali smo od Sardinije do Balija... I najvažnije...Uživali u svakom momentu života...U našoj ljubavi... Srećna nam godišnjica! - napisala je ona.

Jovana Jeremić Foto: Printscreen/Instagram

"Plakali smo oboje"

Jovana Jeremić je govorila o venčanju koje su ona i Tigar organizovali u tajnosti.

- Jao, jeste. Ja sam plakala tokom ceremonije u crkvi na mom govoru i Miloševoj zdravici u restoranu, a Miloš je plakao posle venčanja. Suštinski smo plakali zato što naši očevi nisu bili tu, i on i ja. To nam je negde to bilo od sreće što smo srećni, ali i žao nam je što živimo od uspomena na naše očeve. I to je ono što čoveka proganja, jer da možemo da ih oživimo, da su oni mogli da budu na tom veselju, mi bismo, verujem, to i uradili, ali nemoćan si u tom smislu.

Udala se Jovana Jeremić